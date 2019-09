Harde woorden bij Jong Oranje na 5-1 zege: "We liepen echt te kutten"

Jong Oranje begon dinsdagavond prima aan zijn EK-kwalificiatiecampagne.

Het team van bondscoach Erwin van de Looi won in Doetinchem met 5-1 van Cyprus en heeft zo de eerste drie punten in de tas. Toch houdt Teun Koopmeiners gemengde gevoelens over aan de wedstrijd tegen de Cypriotische leeftijdsgenoten.

"Na de eerste tien minuten dacht ik: dit kan een leuke avond worden. En tien minuten na rust dacht ik: wat zijn we in godsnaam aan het doen met zijn allen", reageert de middenvelder van na afloop voor de camera van FOX Sports.

kwam dinsdag na elf minuten voetballen op achterstand, maar wist nog binnen het halfuur op een 3-1 voorsprong te komen. Daarna kwam de klad er echter in bij het elftal van Van de Looi.

De Nederlandse beloften speelden een povere tweede helft en wisten pas in de laatste vijf minuten verder afstand te nemen van Cyprus. "Het was zo slordig, we liepen echt te kutten", vervolgt Koopmeiners, die de aanvoerdersband droeg bij Jong Oranje, in niet mis te verstane woorden.

"Ik denk echt dat het met de gretigheid te maken heeft. We liepen maar wat. En als je dan onzuiver naar elkaar toe bent, is het helemaal niets."

Lees beneden verder

Koopmeiners zelf speelde wel een goede wedstrijd naar het oordeel van analist Arnold Bruggink. "Hij hoort wel bij de spelers die interlands gaan spelen. Ik vind hem een prachtige speler."

"Hij speelde vorig seizoen bij AZ een beetje tegen zijn zin achterin, nu speelt hij weer op het middenveld. Dit is een voetballer waar ik van houd. Hij kijkt altijd goed om zich heen, weet de situatie goed in te schatten en kan het ook nog eens combineren met een goede traptechniek."

"Die ontwikkeling zal alleen maar doorgaan. Als aanvoerder van een elftal is hij ook nog eens iemand die sturing geeft aan een elftal. Dat zal alleen maar beter worden", zo vertelde Bruggink lovend bij FOX Sports.