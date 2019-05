Harde kritiek op clubleiding: "Feyenoord heeft het helemaal verkeerd aangepakt"

Cor Pot is kritisch op het beleid van Feyenoord ten aanzien van de aanstelling van Sjaak Troost als interim-technisch directeur.

Volgens de voormalig voetballer, die in verschillende trainersrollen werkzaam is geweest voor , getuigt de aanstelling van Troost niet van doordacht beleid. "Feyenoord heeft het helemaal verkeerd aangepakt", stelt Pot tegenover de NOS.



Het kostte Feyenoord veel moeite om een opvolger te vinden voor Martin van Geel, die na acht jaar vertrekt bij de club. "Als je weet dat Van Geel weggaat, moet je al een plan B klaar hebben liggen", zegt Pot, die denkt dat de Rotterdammers het vinden van een nieuwe directeur hebben onderschat. "Ze dachten: wij zijn Feyenoord, een grote club, dat moet wel lukken."



Feyenoord zag naar verluidt verschillende kandidaten, waaronder Ferry de Haan en Joris Mathijsen, bedanken voor de functie. Pot heeft daar begrip voor. "Het is natuurlijk niet zomaar een club, maar eentje met een rijk verleden en veel richtingen, om het zo maar te zeggen", zegt de ex-assistent van Dick Advocaat bij onder meer . "Het is een aparte club met een groot afbreukrisico. Maar als je veel afzeggingen te horen krijgt, doe je iets niet goed."



Feyenoord kwam uit bij RvC-lid Troost, die tot en met de winterstop van komend seizoen is aangesteld als td . Ook NOS -commentator Arman Avsaroglu zet zijn vraagtekens bij die aanstelling. "Als technische man moet je het hebben van een netwerk, je moet de spelersmarkt kennen en het is een ervaringsvak", zegt Avsaroglu. "Troost heeft zijn sporen verdiend, maar niet in dit werk. Dus dat wordt interessant, al is er met Jaap Stam, Stanley Brard en Dirk Kuijt wel veel kennis binnen Feyenoord."