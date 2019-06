Harde kern Ajax was op uitnodiging van Heitinga bij mini-Klassieker

De wedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 moest onlangs gestaakt worden door ongeregeldheden en Het Parool ging op onderzoek uit.

De harde kern van die zicht tijdens de mini-Klassieker tussen Ajax Onder-19 en Onder-19 misdroeg, was door trainer John Heitinga uitgenodigd voor het duel op De Toekomst. Toen Feyenoord hier lucht van kreeg, werd besloten dat alleen begeleiders, familieleden en vrienden van de jeugdspelers meegenomen zouden worden naar Amsterdam. Directeur Jan de Jong en technisch directeur Martin van Geel bleven achter in Rotterdam. "Ze wilden niet als een rode lap op een stier werken", schrijft Het Parool.

In de eerste helft ging het al mis op de tribune. Het Rotterdamse publiek zou een provocerend gebaar hebben gemaakt, waarna Amsterdamse hooligans op hun afstormden. Er vielen geen gewonden, maar de ontzetting was groot en het duel werd gestaakt en later uitgespeeld zonder publiek. Dirk Kuyt, trainer van Feyenoord Onder-19, en Heitinga probeerden de boel te sussen. "Als geliefde oud-speler wordt Heitinga door de harde kern doorgaans als held vereerd. Hij dacht voldoende invloed te hebben om een paar honderd van de fanatiekste supporters onder strikte afspraken toe te laten", schrijft de krant.



De politie ging akkoord met de uitnodiging van de supporters, op voorwaarde dat Ajax en Heitinga de fans op het hart zou drukken dat zij voor een positieve sfeer zouden zorgen. Volgens zowel Ajax als de politie was ook Feyenoord akkoord met de omstandigheden. De politie ontbrak op De Toekomst. "Uitgangspunt is dat we geen politie inzetten bij jeugdwedstrijden van Ajax of bij de amateurs", reageert hoofd woordvoering Jean Fransman. De inzet van de 'ruim vijftig beveiligers' bleek niet genoeg. Kort voor de aftrap werd intimiderend geslagen op de dug-out van Feyenoord. Volgens de reconstructie van de krant reageerden de tientallen stewards nauwelijks.



Na het staken van de wedstrijd gaven de bezoekers aan dat zij het duel alleen uit wilden spelen als de hooligans van Ajax het sportpark zouden verlaten. De Amsterdamse clubleiding kon niet aan deze wens voldoen, waarna de meegereisde supporters vanuit Rotterdam de bussen in gingen. Ajax-hooligans hingen rond de bussen en sommigen probeerden zelfs een bus van Feyenoord in te komen. Stewards die door Feyenoord waren meegenomen konden dit ternauwernood voorkomen. De problemen op De Toekomst hebben ervoor gezorgd dat komend seizoen Ajax-supporters nog altijd niet welkom zijn in De Kuip bij een wedstrijd tegen Feyenoord. Het duel tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 was namelijk een testcase. "Dat wisten alle partijen vooraf", aldus de politie.



In een reactie laat de politie weten het te betreuren dat het overleg met de harde kern van Ajax kennelijk geen garanties oplevert voor een rustig verloop van een jeugdwedstrijd. "Nadat John Heitinga als coach de wens had uitgesproken leden van de harde kern uit te nodigen omdat hij sfeer wilde hebben, hebben wij gezegd dat het kon als er geen supporters van Feyenoord zouden komen en andere strenge afspraken zouden worden nageleefd", aldus Fransman. "Uiteraard was het uitgangspunt dat iedereen zich diende te gedragen, met in het achterhoofd de wens Ajax - Feyenoord te normaliseren. Familieleden van de Feyenoord-spelers moesten wél hun kinderen kunnen aanmoedigen, op een apart deel van de tribune met extra stewards ter beveiliging."



Reactie Ajax

Ajax reageerde middels een persbericht op de gebeurtenissen op De Toekomst. De woorden van algemeen directeur Edwin van der Sar leverden veel kritiek op. Hij gaf slechts aan de situatie af te keuren. "Inhoudelijk hinkten we op twee gedachten," laat woordvoerder Arjan Duijnker namens Ajax weten. "De gebeurtenissen zijn op geen enkele manier goed te praten, maar er ontstond in de media een beeld van een ware veldslag. Terwijl de situatie gelukkig door tussenkomst van beveiliging, stewards en de trainers in de kiem gesmoord was." John Heitinga werd door Het Paroolgepolst voor een reactie, maar hij is op vakantie en was niet bereikbaar voor commentaar.