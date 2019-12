Harde dreun voor Matthijs de Ligt voorafgaand een duel met Sampdoria

Matthijs de Ligt heeft woensdagavond opnieuw geen basisplaats bij Juventus.

In de uitwedstrijd tegen in de geeft trainer Maurizio Sarri opnieuw de voorkeur aan Merih Demiral. In het hart van de verdediging staat Demiral samen met Leonardo Bonucci, net als zondag in de gewonnen thuiswedstrijd tegen (3-1). Het lijkt er daarom op dat De Ligt zijn basisplek bij voorlopig kwijt is.

Demiral wordt door Sarri beloond voor een ijzersterk optreden tegen Udinese. De oefenmeester voert wel een andere wijziging door in zijn achterhoede: Alex Sandro neemt op de linkerflank de plek van Mattia De Sciglio in.

Centraal op het middenrif speelt Miralem Pjanic in plaats van de geschorste Rodrigo Bentancur. De voorhoede bestaat opnieuw uit Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo en Gonzalo Higuaín.

Voor doelman Gianluigi Buffon wordt het zijn 647ste wedstrijd in de Serie A, waarmee hij samen met Paolo Maldini gedeeld recordhouder aller tijden wordt.

De wedstrijd tussen Juventus en Sampdoria begint woensdagavond om 18.55 uur. Juventus staat samen met bovenaan met 39 punten en heeft een iets minder goed doelsaldo dan de concurrent. Sampdoria is terug te vinden op de zestiende positie.

Opstelling Juventus: Buffon; Danilo, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain