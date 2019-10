Harde conclusie: "Als hij veel aan de bal is, betekent het dat de rest matig is"

Het Nederlands elftal zette donderdagavond een grote stap richting het EK van volgend jaar.

Oranje won op eigen veld met 3-1 van Noord-Ierland en is nu met twaalf punten uit vijf duels koploper in Groep C. Willy van de Kerkhof bekeek de wedstrijd namens De Telegraaf en constateert dat diverse Oranje-internationals niet hun gebruikelijke niveau haalden tegen Noord-Ierland.

De oud-international deelt als rapporteur van De Telegraaf onvoldoendes uit aan Matthijs de Ligt, Daley Blind, Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn: het viertal krijgt als rapportcijfer een vijf. Memphis Depay en Frenkie de Jong zijn met beiden een zeven de hoogst beoordeelde basisspelers van Oranje; de rest komt er van af met een zes.

Van de Kerkhof is kritisch op De Ligt en Blind vanwege hun rol bij het openingsdoelpunt van Noord-Ierland in De Kuip. Beide verdedigers zaten een kwartier voor tijd mis, waardoor Josh Magennis kon scoren. Doelman Jasper Cillessen werd na afloop bij de NOS bekritiseerd door Pierre van Hooijdonk, maar Van de Kerkhof is relatief genadig voor de doelman van : "Koeman heeft de beschikking over Jasper, over Kenneth Vermeer en Jeroen Zoet. Cillessen verdient het om onder de lat te staan. Hij maakt weinig fouten, maar bij de 0-1 van Noord-Ierland ging hij niet helemaal vrijuit."

Op het middenveld is Wijnaldum de gebeten hond: "De kracht van Georginio zit in zijn diepgang en een hoog tempo. Als Noord-Ierland zich met elf man opsluit, wordt hij gedwongen om op het middenveld te blijven rondlopen. En dan wordt hij een beetje onzichtbaar", stelt Van de Kerkhof, die als gezegd een vijf uitdeelt aan de -ster. Marten de Roon, Wijnaldums kompaan op het middenveld, krijgt wél een nipte voldoende, maar Van de Kerkhof legt tegelijkertijd diens pijnpunten bloot: "Als Marten veel aan de bal is, betekent het dat de rest positioneel matig is en niet genoeg in beweging is. Want ze zijn dan niet aanspeelbaar."

Voorin viel Bergwijn uit de toon volgens Van de Kerkhof, die vindt dat de flankspeler zijn vorm bij 'even kwijt is geweest'. "Ik vind het wel goed dat Ronald Koeman voor hem koos in de basis, want zijn vorm komt er weer aan. Maar het is nog niet de Bergwijn, die bij PSV een heel elftal op sleeptouw kon nemen", aldus de rapporteur, die Depay een zeven geeft vanwege zijn sterke spel in de tweede helft én zijn twee doelpunten in de absolute slotfase. "Voor rust was hij niet op zijn eigen niveau. Zo eerlijk moet je zijn. Maar dan is hij in de tweede helft toch weer bepalend. Acties, zijn goede voorzetten en twee prima goals, dat wil je dus zien!"