Hard oordeel over PSV: "Slecht management, Basel is echt een matige ploeg"

Dat PSV dinsdag werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League, is te wijten aan slecht management, zo vindt Arno Vermeulen van de NOS.

De chef sport annex commentator van de publieke omroep is van mening dat het elftal van trainer Mark van Bommel niet voldoende was voorbereid op de teleurstellend verlopen confrontatie met FC Basel.

"Het heeft te maken met slecht management", zegt Vermeulen op de website van zijn werkgever. "Vergeet niet, Basel is echt een matige ploeg. Het zegt wel wat dat door zo'n team is uitgeschakeld. Ik zie nu geen duidelijk fundament bij PSV", stelt hij.

"In aanvallend opzicht heeft Van Bommel wel zes topaanvallers, maar op het middenveld gaat het maar niet draaien. Dat zag je vorig jaar ook al in de tweede seizoenshelft."

"Pablo Rosario is nuttig, maar we hebben hem misschien te snel op een voetstuk geplaatst. Er is in deze linie geen scorend vermogen."

"En de verdediging is mij ook een raadsel. PSV wist half mei al dat Daniel Schwaab zou vertrekken en dat er een vervanger moest komen. Vervolgens duurde het lang voordat die er kwam (Timo Baumgartl, red.)."

"Ondertussen werd Van Bommel min of meer gedwongen om Derrick Luckassen een kans te geven", zegt Vermeulen, die dit seizoen niet veel verwacht van de Eindhovenaren.

Lees beneden verder

"PSV moet dit seizoen zien als een tussenjaar waarin echt te sterk is en jonge spelers als Mohammed Ihattaren, Cody Gakpo en Michal Sadílek een kans moeten krijgen."

De analist ziet dat de latino's bij PSV niet naar verwachting presteren. "Van Bommel heeft moeite om die jongens aan de praat te krijgen. Dat zie je met Gastón Pereiro, Érick Gutiérrez, Mauro Junior (aan Heracles verhuurd, red.) en Hirving Lozano."

"Vooral met die laatste lijkt het niet te boteren", zegt Vermeulen, die vindt dat Van Bommel de tijd moet krijgen. "Toch mogen we niet te hard oordelen. Hiddink, Koeman, Van Gaal hebben in het begin van hun loopbaan ook moeten wennen aan het werken met buitenlandse jongens. Van Bommel zit nu in die fase."