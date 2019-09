Hans Kraay verrast: "Hij heeft in het Nederlands elftal nog nooit teleurgesteld"

Joël Veltman speelt maandagavond tegen Estland zijn eerste interland voor het Nederlands elftal sinds 14 november 2017.

De verdediger van krijgt op de rechtsbackpositie van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Denzel Dumfries, die afgelopen vrijdag tegen Duitsland nog basisspeler was.

Hans Kraay junior gunt Veltman zijn basisplaats naar eigen zeggen, maar had het logischer gevonden als Koeman tegen Estland was begonnen met Dumfries.

Voor Veltman is zijn basisplaats tegen Estland de beloning voor een indrukwekkende krachttoer. De Ajacied stond tussen april 2018 en februari 2019 buitenspel met een ernstige knieblessure en wordt regelmatig 'belachelijk gemaakt', zo merkt presentator Jan Joost van Gangelen op bij FOX Sports.

"Ik weet niet of hij belachelijk wordt gemaakt, maar hij heeft absoluut geen lange tenen", zo weet Kraay junior te melden.

"Het komt wel eens voor dat jij, Kenneth Perez en ik wat zeggen, maar als je hem drie dagen later ergens tegenkomt, dan geeft hij je dezelfde hand als in de situatie waarin je zegt dat hij het geweldig doet. Hij is iemand die zijn eigen gang gaat", vertelt de analist over Veltman.

Volgens Kraay junior kan Koeman tegen Estland moeiteloos vertrouwen op Veltman. "Vorig seizoen heeft hij tegen , en uitstekend als rechtsback gespeeld."

Toch had Kraay junior het logischer gevonden als Koeman maandag was begonnen met Dumfries. "Je zou in eerste instantie zeggen: gezien de tegenstander zou je Dumfries opstellen tegen Estland en Veltman tegen Duitsland. Dumfries had er tegen Estland overheen kunnen denderen", meent hij.

"Ik had Dumfries nog wel een kans gegeven. Hij heeft in het nog nooit echt teleurgesteld, zowel verdedigend als aanvallend niet. Ik zou tegen Estland, zeker met Malen op rechts, liever Dumfries opstellen", zo klinkt het.