Hans Kraay junior wil 'ongelooflijk dodelijk' duo op EK 2020 zien

Myron Boadu heeft een sterke indruk achtergelaten in zijn debuutwedstrijd voor het Nederlands elftal.

De achttienjarige spits van deed dinsdagavond de gehele tweede helft mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0) en kwam tot scoren. Boadu noemt het tegenover FOX Sports een eer om zijn debuut te maken en hoopt tijdens de volgende interlandperiode in maart op een nieuwe kans van Ronald Koeman. Over een plek in de uiteindelijke EK-selectie wil hij nog niet speculeren.

"Je droomt ervan om een doelpunt te maken", beaamt Boadu na de ruime overwinning. "Je debuut maken is het mooiste wat er is, en het is fantastisch om dan nog een goal te maken." Boadu kreeg dinsdagochtend van Koeman te horen dat hij minuten zou maken, omdat Depay niet fit genoeg was om de hele wedstrijd te spelen. In de pauze werd hij ingebracht als vervanger van de spits. "Ik had verwacht dat ik er na zestig of zeventig minuten in zou komen, maar het werd wat eerder. Op het veld had ik een klein beetje spanning, maar dat ging snel weg omdat ik meteen veel aan de bal kwam. Ik zat er lekker in."

Lees beneden verder

Desondanks ziet Boadu ruimte voor verbetering, zowel bij zichzelf als bij mededebutant en AZ-ploeggenoot Calvin Stengs. "Op dit niveau gaat het allemaal wat sneller en daar moeten we aan werken", geeft hij toe. "Het is de eerste keer dat we erbij zijn. We willen naar het niveau toe." Als verschil tussen AZ en Oranje stipt Boadu aan dat de internationals een bal 'meteen' goed aannemen als ze worden aangespeeld. "Ik zeg niet dat wij dat niet doen, maar bij ons gaat de bal soms toch wat verder van ons af. Ik ga mijn best doen bij AZ en hoop er in maart weer bij te zitten. Hopelijk ga ik mee naar het EK, maar dat is nog ver."

Het optreden van Boadu heeft in ieder geval indruk gemaakt op Hans Kraay junior. In de studio van FOX Sports pleit hij nu al voor een plek voor Boadu in de EK-selectie. Ook Donyell Malen, die vanwege een blessure ontbrak in de duels met Noord-Ierland (0-0) en Estland, ziet hij er graag bij. "Je speelt zo meteen niet meer tegen Wit-Rusland, Estland en Noord-Ierland. Je speelt tegen goede ploegen. Als je dan een beetje ruimte krijgt, zijn Malen en Boadu zo ongelooflijk dodelijk."

"Hun eerste aanname is goed, ze hebben diepte... Deze twee gaan heel veel goede centrale verdedigers in de problemen brengen."