Hans Kraay jr. wijst Daley Blind op clausule: "Zou zomaar kunnen"

Daley Blind maakte ruim een jaar geleden de overstap van Manchester United naar Ajax en ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.

De aankoop van 16 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen kan oplopen naar maximaal 20,5 miljoen euro, zag de afgelopen maanden een groot aantal ploeggenoten nieuwe contracten tekenen.

Directeur spelerszaken Marc Overmars deed Blind vooralsnog geen nieuwe aanbieding, al staat de Oranje-international daar wel voor open.

Na een bijzonder succesvol seizoen slaagde Overmars een uitloop te voorkomen door spelers als André Onana, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico en David Neres langer te binden met verbeterde contracten. "Waar wacht hij eigenlijk op, die Overmars?", zegt Blind met een knipoog in gesprek met FOX Sports . "Ik wacht gewoon af. Ik zit prima en heb het goed naar mijn zin."

"Ik sta altijd open voor ', vervolgt Blind in gesprek met Hans Kraay junior, die vraagt of de linkspoot als compensatie voor zijn diensten van vorig seizoen een vertrekclausule heeft gekregen, waardoor hij na dit seizoen voor een beperkt bedrag weg mag uit Amsterdam. "Over die zaken laat ik me niet uit, maar het zou zomaar kunnen."

Blind benadrukt dat hij niet bezig is met een vertrek bij zijn huidige werkgever. "Ik ga zeker niet zomaar weg bij Ajax. Ik voel me heerlijk op mijn plek. We hebben een heerlijk team en spelen . Deze stad en club ruil ik niet zomaar in", aldus de 29-jarige Blind, om met een lach af te sluiten: "Er kan altijd wat bij, maar dat is aan Overmars"