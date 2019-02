Hans Kraay jr. wees bondscoachschap af: "Heb een hekel aan vliegen"

Hans Kraay jr. is sinds hij in april 2018 bij FC Lienden vertrok niet meer actief geweest als trainer en dat lijkt voorlopig ook zo te blijven.

De 59-jarige coach kreeg onlangs namelijk de aanbieding om aan de slag te gaan als bondscoach van de Salomonseilanden, maar hij had geen trek in dit avontuur.



De eilandengroep in de Stille Oceaan nam zelf contact op met Kraay: "Ik werd gebeld door de Solomon Islands. Zij spelen de Pacific Games van 7 tot 20 juli dit jaar. Ze zijn de hele maand juni hier in Nederland in trainingskamp, en ze hebben mij gevraagd om bondscoach te worden", vertelde hij zondag bij FOX Sports .



"Mijn vrouw vond het leuk, waarom weet ik niet, maar ik blijf lekker hier. Het is mij te ver vliegen. En ik heb een hekel aan vliegen", was hij duidelijk. De Salomonseilanden hadden Kraays eerste klus als bondscoach kunnen worden. De oud-verdediger was eerder wel actief als trainer bij clubs als SV Ophemert, SVZW, JVC Cuijk en DOVO.