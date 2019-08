Hans Kraay jr. verbaasd door opmars van jonge Ajacied

Hans Kraay junior is onder de indruk van de ontwikkeling van Perr Schuurs.

De verdediger sloot zich in de zomer van 2018 aan bij en maakt vanaf dit seizoen onderdeel uit van de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Waar de negentienjarige stopper in zijn eerste voetbaljaargang in Amsterdam vaak tegenviel, is de stopper nu goed bezig, aldus Kraay junior. Ik heb vorig jaar alle wedstrijden van Perr Schuurs gezien: het was verschrikkelijk", begint de analist bij FOX Sports.

"Hij was traag, maakte verkeerde keuzes, stapte verkeerd in. Ik weet niet wat er met hem gebeurd is, maar hij is echt behoorlijk snel geworden. Dat zeggen alle spelers ook", aldus Kraay junior, die veel toekomst ziet in Schuurs.

"Hij kan behoorlijk goed koppen, hij heeft een goede inspeelpass. Ik denk dat hij de rechtercentrale verdediger kan worden bij Ajax", stelt de oud-voetballer.

Willem Vissers, journalist van De Volkskrant, stipt wel een verbeterpunt aan. "Hij moet meer risico nemen in zijn passing, dat zag je ook in de wedstrijd tegen (1-4 winst, red.)."

"Dan zie je Quincy Promes een loopbeweging maken en dan komt de bal niet. Hij heeft een geweldige pass, dan moet hij die bal gewoon eroverheen gooien", adviseert Vissers.

"Dan is het helemaal niet zo erg als het een keer niet goed is. Dan is de bal toch diep bij de tegenpartij. Hij speelt hem heel vaak risicoloos breed", besluit Vissers zijn relaas over Schuurs.

De Limburgse verdediger heeft concurrentie van miljoenenaanwinst Edson Alvarez, die inmiddels bijna wedstrijd fit is.