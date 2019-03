Hans Kraay jr. uit frustratie: "Hij is in aanleg de allerbeste bij PSV"

PSV gaat zondag op bezoek bij Ajax proberen de vijf punten voorsprong op de Amsterdammers vast te houden of uit te breiden.

Het is de vraag of Gastón Pereiro speelminuten wordt gegund door trainer Mark van Bommel, aangezien de middenvelder niet verzekerd is van een basisplek. Hans Kraay junior vindt de Uruguayaan desalniettemin erg goed.

"Ik denk nog steeds dat Pereiro in aanleg de allerbeste is bij , maar hij heeft zoveel slaapmomenten", zegt de analyticus zondagochtend bij De Tafel van Kees van FOX Sports. De trainer ziet de 23-jarige Pereiro af en toe uitblinken. "In de grote wedstrijden staat hij er heel vaak. Dat hij zo vaak slaapt, vind ik zo ongelooflijk jammer."



"Je hoeft als nummer tien ook niet altijd verbaal (dominant, red.) te zijn, maar door vrij te lopen kan je ook dwingen dat ze je aanspelen", aldus Kraay junior. Guus Hiddink, die ook is aangeschoven bij De Tafel van Kees , stelt dat Pereiro zeker potentie heeft. De ervaren oefenmeester kan zich vinden in de stelling dat de middenvelder meer moet laten zien.



"Als hij slaapt, moet je vaker de wekker zetten op trainingen. Dan mag je er toch wel even achteraan zitten en dat doet Van Bommel ook wel. Het zit gewoon echt in zijn té flegmatieke aard", concludeert Hiddink. Pereiro speelt sinds medio 2015 voor PSV en heeft tot nu toe 142 duels voor de Eindhovenaren gespeeld. De zevenvoudig A-international ligt nog tot medio 2020 vast bij PSV.