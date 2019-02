Hans Kraay jr.: "Geld interesseert Bazoer niet, ik denk dat hij heel onzeker is"

Hans Kraay jr. denkt dat Riechedly Bazoer met zichzelf in de knoop zit en dat hij daarom op negatieve wijze in het nieuws komt bij FC Utrecht.

De 22-jarige middenvelder maakte in januari de tijdelijke overstap van VfL Wolfsburg naar FC Utrecht om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar hij is vooralsnog alleen maar vanwege randzaken in het nieuws gekomen. Hij was ontevreden over het feit dat hij tegen Willem II al na een helft werd gewisseld en afgelopen zondag duwde hij na het duel met PEC Zwolle de vierde official. Bazoer moet nu een schorsing van drie duels uitzitten en kan het team van Dick Advocaat zodoende niet van dienst zijn.

Bij FC Utrecht probeert men de problematiek rondom Bazoer met de mantel der liefde te bedekken, al worden daar in praatprogramma’s en op sociale media de nodige vraagtekens bij geplaatst. "Iedereen is nu tegen Bazoer", vertelde Kraay jr. bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports. "En wat-ie heeft gedaan, is niet goed. Alleen, mensen denken dat hij arrogant is, dat hij over het paard getild is. Weet je wat ik denk? Dat hij heel onzeker is. Ik denk echt dat hij heel onzeker is. Dat is een jongen die vanaf zijn zestiende, zeventiende gehoord heeft: ‘Jij kan naar Real Madrid, jij kan naar Barcelona’."



"Hij is naar VfL Wolfsburg gegaan en daar is niks van terechtgekomen. Hij is daarna naar FC Porto gegaan. Hij wil zich laten zien, hij heeft geld ingeleverd", doelt Kraay Jr. op zijn huidige verhuurperiode aan FC Utrecht. "Het geld interesseert hem niet. Ik denk dat hij heel onzeker is en dat hij heel veel steun nodig heeft. Ik denk dat die jongen met zichzelf in de knoop zit. Als je zo goed kan voetballen en het komt er al drie jaar niet uit, ook niet bij Jong Oranje Ik denk dat hij juist geaaid moet worden, in plaats van geschopt."



Bazoer begon zijn profloopbaan bij Ajax, dat hem in 2012 overnam van PSV. Als speler van de Amsterdammers werd hij in 2015/16 verkozen tot Talent van het Jaar. Bazoer vertrok in januari 2017, na 71 duels in het eerste elftal, voor twaalf miljoen euro naar Wolfsburg, maar in Duitsland brak hij niet door. In de afgelopen maanden moest hij het ook bij Porto met een bijrol doen.