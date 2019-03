Hans Kraay Jr.: "Dit geeft aan dat hij nog láng niet goed genoeg is voor Ajax 1"

Perr Schuurs had vrijdagavond een productief aandeel in het duel tussen Jong Ajax en FC Den Bosch (2-2), maar niet op de manier waarop hij het graag had gezien. De verdediger van de Amsterdamse club veroorzaakte op onbeholpen wijze een duidelijke strafschop, waaruit de Bosschenaren de openingstreffer in het Keuken Kampioen Divisie-duel maakten.

Hans Kraay Jr. heeft zo zijn bedenkingen bij de capaciteiten van de negentienjarige Schuurs. "Ik zag hem ook in Florida een wedstrijd spelen tegen São Paulo, toen dacht ik al"", vertelt de analist bij FOX Sports . De oud-voetballer begrijpt weinig van de overtreding van Schuurs. "Houd je man voor je! Hij gaat er met honderd kilometer per uur in."



"Dat doe je nooit bij een speler met de bal aan de voet. Je dwingt hem gewoon naar je linkerbeen en je houdt in. Dit geeft aan dat hij nog láng niet goed genoeg is voor Ajax 1." Schuurs maakte vorig jaar zomer de definitieve overstap van Fortuna Sittard naar Ajax. De transfer was echter al een half jaar eerder overeengekomen; beide partijen kozen ervoor om de verdediger nog een half jaar in Limburg te laten.



Schuurs heeft in de hoofdmacht van Ajax nog weinig kansen gekregen. In oktober mocht hij tien minuten invallen tegen AZ (5-0 winst), maar verder moest hij het doen met speeltijd in de TOTO KNVB Beker. De verdediger, die bij Jong Ajax van een basisplaats verzekerd is, miste geen minuut van de duels met HVV Te Werve (0-7), Go Ahead Eagles (3-0) en Roda JC Kerkrade (1-1), maar kwam in de halve finale tegen Feyenoord (0-3) niet binnen de lijnen.