Handelswijze Bayern rond transfer Pavard zorgt voor 'verbijstering'

De transfer van Benjamin Pavard naar Bayern München verloopt niet helemaal zonder slag of stoot.

Bayern München werd in de winterse transferperiode in verband gebracht met de komst van Callum Hudson-Odoi, Lucas Hernández, Adrien Rabiot en Pavard, maar slaagde er uiteindelijk niet in om een van deze speler te strikken. Laatstgenoemde maakt in de zomer hoogstwaarschijnlijk wel de overstap naar der Rekordmeister .



Technisch directeur Hasan Salihamidzic maakte begin januari bekend dat Pavard een vijfjarig contract heeft ondertekend bij zijn club. Bayern gaat aankomende zomer de transferclausule van 35 miljoen euro lichten in het contract van de verdediger die afgelopen zomer met Frankrijk wereldkampioen werd, waardoor zijn huidige werkgever VfB Stuttgart in principe machteloos staat. Die Schwaben zijn echter niet te spreken over de gang van zaken en hebben nog altijd niet officieel melding gemaakt van het vertrek van Pavard.



"Aangezien er nog geen akkoord is tussen Stuttgart en Bayern, kunnen we de transfer ook niet bevestigen voor aankomende zomer", laat technisch directeur Michael Reschke van Stuttgart woensdag weten aan BILD . Salihamidzic maakte 9 januari in Doha melding van de transfer nadat Reschke eerder nog een bod van Bayern afwees. De bestuurder van de Duitse grootmacht deelde zijn evenknie in Stuttgart vervolgens mede dat Bayern de clausule zou gaan lichten en openbaarde dit vervolgens ook aan de pers.



Stuttgart is nu 'verbijsterd' en 'beledigd' door de gang van zaken en ontvangt nog altijd aanbiedingen van andere clubs op Pavard. De overstap van de 22-jarige Fransman lijkt er echter wel te gaan komen, daar Bayern geen toestemming van Stuttgart nodig heeft als het de ontsnappingsclausule in werking stelt. De verdediger heeft daarnaast al zijn zinnen gezet op een overstap naar de Allianz Arena en is aankomend seizoen dus naar alle waarschijnlijkheid in het tricot van de regerend Duits landskampioen te bewonderen.