Hammarby IF reageert op link met Zlatan Ibrahimovic: "Mooie foto"

Zlatan Ibrahimovic zaaide dinsdagochtend verwarring door op Instagram een video te plaatsen waarin hij hint naar een dienstverband bij Hammarby IF.

De Zweedse club is door Fotbollskanalen om een reactie gevraagd over de eventuele samenwerking en laat via een woordvoerder weinig los. "Wat ik kan zeggen over de foto op Instagram? Niets anders dan dat het een mooie foto is", aldus Axel Pershagen namens de club.

Ibrahimovic zit zonder club na zijn vertrek bij . Hij werd gelinkt aan verschillende clubs in de hele wereld, maar lijkt terug te keren naar zijn geboorteland.

Fotbollskanalen meldt dat sportief directeur Jesper Jansson maandag nog in Los Angeles was en dat nieuws wordt dinsdag bevestigd door algemeen directeur Henrik Kindlund. "Verder geef ik geen commentaar", reageert hij in een tekstbericht aan de verslaggever van het Zweedse kanaal.

Ook de woordvoerder laat niet veel los. "Hij is momenteel niet bij ons en meer heb ik er niet over te zeggen. Als hij speler van ons is dan plaatsten we dat op onze website. Zodra een deal rond is, presenteren wij spelers op onze website. Als het gaat om het aantrekken van nieuwe spelers, dan moet je praten met Jesper Jansson of Henrik Kindlund", aldus de woordvoerder.

Waar een dienstverband bij Hammerby IF niet valt uit te sluiten, is het ook niet ondenkbaar dat het gaat om een publiciteitsstunt van Ibrahimovic. Bethard, het wedkantoor waar Ibrahimovic tien procent van in handen heeft, is de hoofdsponsor van de Zweedse club.

Ook vorige maand zette Ibrahimovic de media op het verkeerde been. "Hallo Spanje. Raad eens? Ik kom terug", plaatste de spits op sociale media. Het bleek toen om een reclamestunt van Bethard te gaan.