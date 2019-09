Hamann: "Liverpool en Man City zijn de favorieten voor de Champions League"

Dietmar Hamann acht zijn oude clubs Liverpool en de regerend Engels kampioen de grote favorieten voor de Champions League dit seizoen.

en zullen de toon zetten in het miljardenbal, zo verwacht de Duitser, nadat the Reds vorig seizoen het toernooi wonnen door onder meer Tottenham, en te verslaan.

City verloor in de kwartfinale van en verlengde zo de matige reeks van de laatste jaren van trainer Pep Guardiola in de knock-outfase.

De Spanjaard was in eigen land echter oppermachtig met Manchester City en behoort daarom tot de favorieten van Hamann voor de 2019/20.

Jürgen Klopp maakt in zijn beleving ook een goede kans op meer zilverwaar, nu Liverpool in Engeland na vijf duels nog altijd een honderd procent score heeft.

Hamann, die tussen 1999 en 2006 voor Liverpool speelde en daarna drie jar uitkwam voor City, ziet de twee Engelse ploegen als topfavorieten in Europa.

"Ik denk dat City en Liverpool de standaard zullen bepalen", meldt hij in een interview met SID. Liverpool begint met een wedstrijd tegen en City strijdt tegen Shakhtar Donetsk.

Hamann won het toernooi in 2005 met Liverpool en zoomt in op de Duitse competitie, waar Bayern Europees gezien 'op de tweede rij zit'.

De mannen van Niko Kovac werden vorig seizoen in de achtste finale uitgeschakeld door Liverpool na een 3-1 nederlaag in de eigen Allianz Arena.

Hamann is van mening dat Bayern een defensieve middenvelder mist. Joshua Kimmich kan daar spelen, maar dan moet hij het wel laten zien."

"Javi Martinez deed het vorig seizoen aardig tegen Liverpool, maar dat is lang geleden en nu is hij geblesseerd, terwijl Thiago geen nummer zes is."

Bayern ontvangt Rode Ster Belgrado nadat de club dit weekend niet verder kwam dan een gelijkspel tegen in de topper van de .