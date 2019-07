'Haller zet zelf streep door transfer van 40 miljoen; Higuaín alternatief'

De zoektocht van West Ham United naar aanvallende versterkingen verloopt uiterst moeizaam.

De Engelse club liep eerder deze transferperiode al een blauwtje bij Maxi Gómez van en ook Sébastien Haller lijkt geen heil te zien in een transfer naar the Hammers. heeft naar verluidt een bod van veertig miljoen euro ontvangen op Haller, maar die ziet West Ham volgens onder meer BILD niet als een sportieve verbetering. De Engelsen hebben zich inmiddels tot gewend voor Gonzalo Higuaín.

West Ham verkocht begin deze week Marko Arnautovic aan het Chinese Shanghai SIPG, waardoor de Londenaren op zoek moeten naar een nieuwe aanvalsleider. Maxi Gómez was lange tijd de topfavoriet van de clubleiding: West Ham was bereid om vijftig miljoen euro te betalen aan Celta de Vigo voor de Uruguayaanse spits. Maxi Gómez geeft de voorkeur zelf echter aan een binnenlandse transfer naar , dat komend seizoen actief is in de en de deal met Celta de Vigo spoedig wereldkundig hoopt te maken.



West Ham zag in Haller een perfect alternatief, maar de ex-speler van onder meer beschouwt the Hammers niet als een stap hogerop. Haller werd in een eerder stadium gelinkt aan clubs als en zou Eintracht Frankfurt alleen willen verlaten voor een dergelijke grootmacht. De Duitsers hebben volgens BILD een bod van West Ham van veertig miljoen euro ontvangen op Haller, maar de 25-jarige Fransman heeft reeds zelf een streep gezet door een overgang naar het London Stadium.



West Ham hoopt dat driemaal scheepsrecht is en heeft zich naar verluidt nu bij Juventus gemeld voor Higuaín. Transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldt dat de veertig miljoen euro die eerder was gereserveerd voor Higuaín nu beschikbaar is gemaakt voor Higuaín. West Ham zou de 31-jarige Argentijn graag huren met een optie tot koop. Juventus heeft op zijn beurt een prijskaartje van veertig miljoen euro om de nek van Higuaín gehangen. Higuaín, die vorig seizoen al door Juventus werd verhuurd aan en bij die club nauwelijks kon imponeren, heeft zelf vrijwel zeker geen toekomst bij Juventus, ondanks een tot medio 2021 doorlopend contract.