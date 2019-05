Hàland junior scoort negen keer in 12-0 zege op WK Onder-20

Noorwegen heeft donderdag korte metten gemaakt met Honduras op het WK Onder-20 in Polen.

Dankzij onder meer negen doelpunten van Erling Braut Hàland eindigde het groepsduel in een 12-0 overwinning voor de Scandinaviërs. Hàland brak met zijn doelpunten meteen ook een toernooirecord.

Hàland scoorde viermaal voor rust en deed daar na de onderbreking nog eens vijf bij. Daarmee verbrak Hàland het record van de Braziliaan Adaílton, die in 1997 zes keer scoorde tegen Zuid-Korea. De 12-0 overwinning op Honduras, dat na een uur spelen met tien man kwam te staan en in de extra tijd zelfs met negen man verder moest, was tevens de grootste overwinning ooit op het WK.



Noorwegen eindigde als derde in Groep C en moet hopen om door te gaan als een van de beste nummers drie. Hàland is de zoon van ex-prof Alf-Inge Hàland, die in het verleden voor onder meer Leeds United en uitkwam. De in Leeds geboren aanvaller staat momenteel onder contract bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.

