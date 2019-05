Hakim Ziyech zag kentering na sterk begin: "Ze hadden er twee beren staan"

Hakim Ziyech kijkt betrekkelijk tevreden terug op het eerste duel van Ajax met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League.

won in Londen door een doelpunt van Donny van de Beek met 0-1 en verschafte zichzelf zo een prima uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Amsterdam.

De ploeg van Erik ten Tag was met name in het eerste halfuur heer en meester, beaamt Ziyech na afloop voor de camera van Ziggo Sport . "Ik denk dat we een goede eerste helft speelden. We kwamen nauwelijks in de problemen en kregen nog een goede kans op de 0-2 (via Donny van de Beek, red.)." De kentering in de wedstrijd volgde in minuut 38, toen Jan Vertonghen zich geblesseerd moest laten vervangen door Moussa Sissoko.



Sissoko nam plaats op het middenveld, waardoor Tottenham met een middenvelder extra kwam te staan. "Ze veranderden van systeem en daardoor kwamen we een beetje in de problemen. We kwamen niet echt meer in ons spel, maar ik denk wel dat we met zijn allen geknokt hebben in de tweede helft", vervolgt Ziyech.



De middenvelder is het met presentator Jack van Gelder eens dat Ajax in de tweede helft te weinig tweede ballen won en wijt dat aan de aanwezigheid van Victor Wanyama en Sissoko op het middenveld. "Ze hadden er twee beren staan en die maakten er een fysieke strijd van. Je moet dan beter anticiperen op de tweede bal, maar die viel telkens goed voor hen. Maar ik denk dat we vooral in de tweede helft verdedigend heel goed stonden."