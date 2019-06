'Hakim Ziyech vormt mede vanwege forse vraagprijs toch geen prioriteit'

Hakim Ziyech is niet het belangrijkste doelwit van Sevilla, zo meldt El Desmarque.

Onder meer De Telegraaf stelde dat de middenvelder van in de nadrukkelijke belangstelling staat van de Spaanse subtopper en dat men bereid is aan de vraagprijs van circa dertig miljoen euro te voldoen. El Desmarque stelt dat Ziyech echter geen prioriteit is bij .

Monchi, technisch directeur van los Rojiblancos , is al jaren gecharmeerd van Ziyech, maar is momenteel vooral bezig met het afronden van de transfers van Luuk de Jong en Jules Koundé. De Jong komt voor circa 12,5 miljoen euro over van , terwijl de Franse verdediger moet worden losgeweekt bij Girondins . Volgens El Desmarque is Ziyech geen prioriteit van Monchi.



Ook vanwege de vraagprijs zou Sevilla momenteel niet echt werk maken van Ziyech. Ajax verlangt circa dertig miljoen, een bedrag dat volgens de Andalusiërs aan de hoge kant is. Monchi is naar verluidt nu vooral bezig om andere deals te beklinken. Met dit verhaal spreekt El Desmarque de berichtgeving van Cadena COPE en De Telegraaf enigszins tegen.



Het genoemde Spaanse radiostation stelde dat de transfer van Ziyech naar Sevilla voor '95 procent' zeker was. De Telegraaf gaf aan dat Sevilla 'de beste papieren' had om de spelmaker over te nemen. De Spaanse club zou bereid zijn om de minimaal vastgestelde transfersom van dertig miljoen euro over te maken en ook de eisen van Ziyech in te willigen.