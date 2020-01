Hakim Ziyech valt uit met raadselachtige blessure tegen Sparta Rotterdam

Hakim Ziyech heeft de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam niet kunnen voltooien.

Circa tien minuten na het begin van de tweede helft verstapte de aanvallende middenvelder van zich in een poging bij de bal te komen. Het was niet meteen duidelijk waar Ziyech last van had, maar hij werd vervangen door Jurgen Ekkelenkamp.

Ragnar Ache was, bij een 1-0 stand, in balbezit op het middenveld. Ziyech mengde zich in de strijd om de bal en leek zich te verstappen: ogenschijnlijk verdraaide zijn rechterknie, al is dat niet met zekerheid te zeggen. De international van Marokko greep ook niet duidelijk naar een lichaamsdeel om duidelijk te maken waar hij last van had.

Lees beneden verder

Kort na het uitvallen van Ziyech breidde Ajax de voorsprong uit naar 2-0 door toedoen van Ryan Gravenberch.

Na het incident ging Ziyech direct zitten. Een behandelend arts nam de situatie even onder de loep op het veld, maar al gauw beende de Ajacied richting de kleedkamer.

Het zou voor Ajax een flinke aderlating zijn als er sprake is van een ernstige blessure. Ajax heeft een druk programma: het komt woensdag al in actie in de TOTO tegen SV Spakenburg en gaat volgende week zondag op bezoek bij . Een week later wacht de topper tegen .