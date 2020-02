Hakim Ziyech spreekt in eerste reactie over 'onafgemaakte zaken'

Ajax en Chelsea maakten donderdagmiddag het nieuws bekend dat Hakim Ziyech na dit seizoen richting de Premier League verhuist.

Ziyech maakte woensdag in de bekerwedstrijd tegen na een kuitblessure zijn rentree en de aanvallende middenvelder hoopt het seizoen op een positieve manier af te kunnen sluiten.

"Ik ben blij dat ik weer fit ben zodat ik van de laatste paar maanden kan genieten op het veld, waar ik thuishoor. Ik heb tijdens mijn afwezigheid veel hartverwarmende en positieve berichten gekregen en ik hoop dat ik nog wat meer mooie herinneringen kan creëren bovenop de herinneringen die we al hebben."

"Ik ben erg blij met mijn volgende stap, maar eerst zijn er nog wat onafgemaakte zaken die ik af moet handelen", laat hij weten via zijn social media-kanalen.

Ziyech zet met zijn transfer naar de volgende stap in zijn loopbaan en de verwachting is dat de Marokkaans internatioinal volgend seizoen een belangrijke speler zal worden onder manager Frank Lampard.

Rafael van der Vaart is blij voor Ziyech, al had hij eigenlijk liever gezien dat de middenvelder elders in Londen was neergestreken.

"Een geweldige speler en een goede jongen. Ziyech is, met de juiste coach, een speler die bij alle topteams van Europa zijn steentje bij kan dragen", reageert Van der Vaart op een vraag op Twitter.

"Wat mij betreft heeft Lampard tot nu toe laten zien dat hij creatieve spelers begrijpt en ook dat hij vermakelijk, maar toch effectief voetbal begrijpt. Daarom denk ik dat er sprake zal zijn van een goede match tussen speler, club en coach."

"Het doet me nog steeds een beetje pijn dat onze MVP en het Nederlandse voetbal achter zich laat, als ik hem nou in een -shirt had kunnen zien, had dat de pijn iets verzacht", sluit Van der Vaart af met een knipoog.