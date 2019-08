Hakim Ziyech reageert op persconferentie op verhaal van Johan Derksen

Trainer Erik ten Hag en Hakim Ziyech onderhouden een prima relatie.

Dat benadrukte de spelmaker zelf daags voor het weerzien tussen en APOEL Nicosia in de . Johan Derksen verzekerde maandag tijdens Veronica Inside gehoord te hebben van onvrede vanuit Ziyech en Dusan Tadic richting Ten Hag.

"Het is maar wat je ervan wilt geloven. De trainer, ik en de rest van de selectie hebben een prima relatie", benadrukte Ziyech. Derksen verzekerde dat Ziyech en Tadic niet tevreden zijn over Ten Hag en zijn assistenten.

Het duo zou stevig balen van het vertrek van Alfred Schreuder naar TSG . Tadic en Ziyech zouden het zelfs 'verschrikkelijk' vinden dat de ex-assistent van Ten Hag naar de is vertrokken, maar daar is volgens Ziyech zelf niets van waar.

Gedurende het vorige seizoen werd al bekend dat Schreuder Ajax zou inruilen voor Hoffenheim. Nadien hebben Tadic en Ziyech hun contract in Amsterdam verlengd. Tadic ligt tot 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA. Hij tekende een langdurig contract zodat hij zijn trainerscarrière bij Ajax kan opstarten. Ziyech stond in de belangstelling van en , maar zette desondanks zijn handtekening onder een nieuw contract.

Ziyech gaat ervan uit dat Ajax ten koste van APOEL de groepsfase van de Champions League bereikt. "0-0 is een gevaarlijke uitslag, maar we spelen nu thuis, met het publiek erachter. En Europese avonden bij ons... Als we ons eigen ding doen, dan komt het goed. Je moet het hoogste nastreven en daar hoort de Champions League bij. We gaan er alles aan doen om in de groepsfase te komen."