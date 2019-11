Hakim Ziyech ligt onder een vergrootglas na enorme dreun

Marokko begint vrijdagavond aan de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van 2021 tegen Mauritanië.

Bij de afgelopen editie van het Afrikaanse kampioenschap werd Marokko in de achtste finale uitgeschakeld door Benin, nadat Hakim Ziyech diep in blessuretijd nog een penalty miste. Fayçal Fajr, aanvallende middenvelder van , stelt dat Ziyech de deceptie inmiddels heeft verwerkt.

"We praten wat en discussiëren er soms over. Geloof me als ik zeg dat juist hij degene was die het meest gefrustreerd was na de Afrika Cup", zegt Fajr over zijn ploeggenoot bij de Leeuwen van de Atlas in gesprek met France Football. "Ik denk dat hij wel revanche wil nemen voor dat moment. Hij heeft er in ieder geval de mentaliteit voor. Hij is een dienaar van de ploeg, maar tegelijkertijd een leider."

Fajr verwacht dat er nu meer druk op de schouders van de middenvelder van ligt. "Er zullen meer schijnwerpers om hem gericht zijn. Wij verwachten ook meer van Ziyech, want hij doet geweldige dingen bij Ajax. Misschien verwacht het Marokkaanse volk dat hij bij ons soortgelijke dingen gaat doen. Het is anders hier, maar zijn wil is er in ieder geval."

"Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Hij kan het ook. Ik wens hem het allerbeste bij de nationale ploeg. Mensen maken zich druk om de tegenslagen, maar we moeten niet vergeten dat hij eerder het wél voor ons deed."

"Ik heb het gevoel dat hij klaar is om de ploeg weer omhoog te stuwen. Maar als we echt een topteam willen zijn, moeten we allemaal de stap zetten, zonder dat één speler boven de ander staat."