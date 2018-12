"Hakim Ziyech liep de trainerskamer van Ajax binnen en riep fuck-off"

Ajax imponeerde afgelopen maanden in de Champions League en Eredivisie, en is daarnaast ook nog in de KNVB Beker actief. Toch was niet alles hosanna.

Alhoewel de Amsterdammers zodoende nog op drie fronten actief zijn, was het tussen de selectie en de technische staf vooral in de eerste maanden niet allemaal koek en ei, zo schrijft De Telegraaf vrijdag in een analyse van de eerste seizoenshelft. Ook aan het begin van deze voetbaljaargang bleef Erik ten Hag rechtlijnig in zijn koers.

"Ten Hag bleef voor zijn spelers, assistenten en andere trainers in zijn trainerskamer letterlijk en figuurlijk net zo ontoegankelijk als gedurende zijn mislukte eerste maanden", valt in de analyse van het dagblad te lezen. "Het was maandenlang zeer de vraag of Erik ten Hag zou slagen bij Ajax of, waar het tot en met PSV-uit naar uit zag, de zoveelste niet-echte Ajax-trainer zou worden die met pek en veren de ArenA werd uitgejaagd. De daarvoor zo rechtlijnige coach wijzigde net op tijd zijn koers."



'De zelfmoordtactiek' van Ten Hag tegen PSV, Frenkie de Jong en Daley Blind centraal achterin tegenover Luuk de Jong, was het sein voor de spelers én directie in te grijpen. Ten Hag moest naar verluidt intern beloven bij absentie van De Ligt de volgende keer Max Wöber of Perr Schuurs op te stellen en niet meer massaal te rouleren. De Telegraaf schrijft ook dat Dusan Tadic in een uren durend gesprek met Ten Hag, die na PSV-uit voor zijn baan vreesde, bedong dat de coach meer naar de spelers zou gaan luisteren.



Ten Hag heeft het bovendien niet in zijn vingers om spelers voor zich te winnen. Het meest schoot de oefenmeester zich in zijn voet door Dani de Wit op een lijstje in de kleedkamer achter nummer 34 te zetten voor de uitwedstrijd tegen Standard Luik, het nummer van Abdelhak Nouri. Dat leidde tot woede bij Nouri's vrienden Hakim Ziyech en Donny van de Beek. Ziyech was ook woest dat hij tegen de amateurs van Te Werve wél moest plaatsnemen op de reservebank, terwijl Tadic een vrije avond genoot.



"De spelmaker liep de trainerskamer binnen, riep fuck-off en maakte dat vuistgebaar door zijn platte hand in de binnenkant van zijn elleboog te laten vallen", zo verzekert het dagblad vrijdag. De voetballers van Ajax voelen zich naar verluidt veel prettiger bij assistenten als Alfred Schreuder, Aron Winter en Richard Witschge. Schreuder wordt door hen als de belangrijkste man achter de huidige speelwijze gezien.