'Hakim Ziyech heeft 'bijzonder intensief contact' met grootmacht'

Hakim Ziyech gaat dinsdagavond proberen om met de halve finales van de te bereiken, maar de gedachten van de spelmaker lijken in de afgelopen weken ook al voorzichtig bij zijn toekomst te zijn geweest. De Marokkaans international werd in een eerder stadium al eens in verband gebracht met een transfer naar en een dergelijke overstap lijkt inmiddels weer een stukje dichterbij te zijn gekomen.

De doorgaans goed ingevoerde Süddeutsche Zeitung weet dinsdagmiddag namelijk te melden dat Ziyech 'bijzonder intensieve contacten' onderhoudt met de huidige koploper van de . Bayern lijkt aankomende zomer voor een stevige renovatie van de selectie te staan en Ziyech zou een van de nieuwe smaakmakers in de Allianz Arena kunnen worden.



De Duitse grootmacht, die dit seizoen door toedoen van al wel in de achtste finales van de Champions League sneuvelde, heeft al twee grote aankopen gedaan voor het aankomende seizoen. Bayern verzekerde zich onlangs nog voor 80 miljoen euro van de komst van -verdediger Lucas Hernández, terwijl Benjamin Pavard ook voor 35 miljoen euro overgenomen zal worden van .



De topclub uit München is volgens eerdere berichten uit Duitsland overigens niet de enige gegadigde van naam voor Ziyech. Sky Deutschland meldde vorige week nog dat ook , en in de markt zouden zijn voor de middenvelder, die nog tot medio 2021 vastligt in de Johan Cruijff ArenA.