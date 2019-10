Hakim Ziyech: "Als iemand anders het doet, is er niets aan de hand"

Ajax liet zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA weinig heel van Feyenoord.

Al in de eerste helft stond de 4-0 eindstand op het scorebord in Amsterdam, mede dankzij een treffer van Hakim Ziyech. De Marokkaans international werd een kwartier voor tijd gewisseld door trainer Erik ten Hag en liet daarover duidelijk zijn ongenoegen blijken, al vindt hij dat de reactie nu enigszins opgeblazen wordt.

"Ik ben liefhebber en wil gewoon altijd spelen. Het is toch niet erg om dat duidelijk te maken? Als iemand anders dit doet, is er niets aan de hand. Maar als Ziyech dit doet, is het een groot probleem. Het wordt nu groter gemaakt dan het is", zegt Ziyech in gesprek met FOX Sports . "Ik mag toch boos zijn? Ik laat mijn frustraties zien. Zo zit ik gewoon in elkaar. Nu de wedstrijd klaar is, is het wat mij betreft ook gedaan."

Ziyech werd door Ten Hag tegen als aanvallende middenvelder geposteerd, terwijl hij dit seizoen ook al geregeld als vleugelaanvaller opereerde. "Ik heb met beide posities geen problemen. Het maakt niet zoveel uit", zo geeft hij te kennen.

Ziyech opende al na twee minuten spelen de score, nadat hij bediend werd door Dusan Tadic. "Ik kreeg de bal goed voor van Dusan. Het was wel een beetje geluk, omdat Kenneth in de goede hoek zat, maar gelukkig ging de bal er heel langzaam in."

"We speelden heel goed tussen de linies en de ballen kwamen daar", zo analyseert Ziyech het spel van tegen Feyenoord. "Zij hadden problemen met of ze wel of niet door moesten gaan. Als ze doorstapten en de bal er doorheen ging, lag het direct helemaal open. Ze waren aan het twijfelen en dat hebben we goed gedaan. Daarnaast hebben we de kansen heel goed afgemaakt."