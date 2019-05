Had de corner-goal van Liverpool afgekeurd moeten worden?

Barcelona werd dinsdagavond op Anfield volledig overrompeld door Liverpool en vooral de cruciale vierde goal van de Engelsen sprak boekdelen.

"Ik zag de bal in het net rollen en had geen idee wie de corner had genomen. Het ging allemaal te snel voor me", aldus trainer Jürgen Klopp. "O, mijn God. Dat was geniaal", stamelde de Duitser na afloop.

scoorde de beslissende 4-0 via een snelle corner van Trent Alexander-Arnold, die zag dat de defensie van nog niet klaarstond en zijn teammaat Divock Origi wel. Hij aarzelde geen seconde, gaf voor en zag hoe de Belg van dichtbij in de kruising knalde.

Daarmee completeerden de Reds een onmogelijk geachte comeback nadat ze een week eerder met 3-0 werden afgestraft in Camp Nou. Dankzij een vroege treffer van Origi mocht de ploeg weer hopen en na twee goals van Georginio Wijnaldum kwam het besef dat het echt mogelijk was.

In de 79e minuut volgde daarna het meest besproken moment van de wedstrijd. Lionel Messi, Gerard Pique en al die andere vedetten van Barcelona stonden erbij en keken er hoofdschuddend naar. Luis Suarez verontschuldigde zich naar de fans door te zeggen dat de ploeg 'als een stel kinderen' stond te verdedigen.

Had de goal van Liverpool afgekeurd moeten worden?

Diverse mensen vroegen zich na afloop af of dit doelpunt niet afgekeurd had moeten worden omdat de scheidsrechter nog niet op zijn fluitje had geblazen. Een blik op de officiële spelregels wijst echter uit dat dit geen vereiste is bij een corner:

Regel 17: Corners

De bal moet in het cornervak liggen aan de zijde waar de bal over de achterlijn ging.

De bal moet volledig stil liggen en worden getrapt door een speler van de aanvallende partij.

De bal is 'live' zodra de bal is aangeraakt en beweegt. De bal hoeft het cornervak niet te verlaten.

De cornervlag mag niet bewegen tijdens de hoekschop.

Tegenstanders moeten 9.15 meter afstand houden tot de bal 'live' is.

Lees beneden verder

Zoals je kunt zien is er dus geen regel overtreden bij het nemen van de corner. Er staat niets geschreven over het al dan niet fluiten van de scheidsrechter, dus Cuneyt Cakir had gelijk met het goedkeuren van het curieuze doelpunt.

SIMPLY GENIUS 🤯



Trent Alexander-Arnold spots Barcelona napping and Divock Origi makes no mistake!!!



4-0 Liverpool 😱



Wow. pic.twitter.com/K05v1jgazZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

De enige reden waarom een corner ongeldig kan worden verklaard, is als de trappende speler de bal twee keer raakt voordat een andere speler de bal toucheert. Ook is het uiteraard niet toegestaan om de bal met de handen voor te geven, terwijl een roekeloze trap ook niet is toegestaan als dit anderen in gevaar brengt.

"Het was zo'n moment waarop je ineens een mogelijkheid ziet", glunderde Alexander-Arnold na afloop. "Divock stond 'aan' en rondde het perfect af. De bal kwam misschien wat te hard op hem af, maar hij is een klassespeler. Hij scoorde twee keer voor ons en iedereen zal zich dit moment lang kunnen herinneren."