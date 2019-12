'Haast geboden bij transfer van gewilde Nathan Aké door afspraak'

Nathan Aké staat in de belangstelling van diverse topclubs.

De verdediger van beleeft een sterk seizoen en heeft zich op de radar van onder meer gespeeld.

De Londenaren kunnen een terugkoopclausule activeren om Aké terug te halen, maar volgens The Athletic zit er wel haast bij als Chelsea de Oranje-international voor een relatief goedkoop bedrag wil strikken.

Aké werd in de zomer van 2017 definitief overgenomen van Chelsea door Bournemouth, nadat de Nederlander al op huurbasis actief was geweest bij the Cherries.

De club betaalde circa 23 miljoen euro voor de stopper, die nu nog tot medio 2022 vastligt. Bij de deal tussen Chelsea en Bournemouth zou er een afkoopclausule van ongeveer 48 miljoen euro zijn afgesproken.

Engelse media speculeerden de afgelopen weken dat Chelsea bereid is deze clausule te activeren en Aké terug naar Stamford Bridge te halen.

The Athletic meldt dinsdag echter dat de club van manager Frank Lampard wel haast moet maken met het aantrekken van Aké. Volgens het Engelse medium is de clausule geldig tot het einde van januari 2020.

Naast Chelsea zouden ook , en enkele Spaanse clubs interesse hebben in de 24-jarige verdediger, die momenteel geblesseerd is.

Manager Eddie Howe liet eerder al weten te hopen op een langer verblijf van Aké. "Het is natuurlijk mijn wens om iedereen binnenboord te houden. Maar sommigen dingen heb ik niet onder controle", aldus de coach van Bournemouth.