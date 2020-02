Haaland schittert wéér voor Dortmund; Bayern München is snel klaar

Erling Braut Haaland heeft ook in zijn basisdebuut voor Borussia Dortmund absoluut niet teleurgesteld.

De winteraankoop was zaterdag goed voor twee treffers en staat na drie duels voor BVB al op zeven doelpunten. stapte tegelijkertijd eveneens als winnaar van het veld en gaat voorlopig aan kop in de , in afwachting van het resultaat van de topper tussen en . De ontmoeting tussen TSG en , oftewel de wedstrijd tussen Afred Schreuder en Peter Bosz, eindigde in het voordeel van de thuisploeg.

- 1. FC Union Berlin 5-0

De bezoekers, met Sheraldo Becker aanvankelijk op de bank, begonnen goed aan de wedstrijd, maar de eerste onachtzaamheid werd meteen afgestraft. Na dertien minuten spelen verloor Mainz de bal vlak voor het eigen strafschopgebied en eindigde van een richting veranderde inzet van Jadon Sancho achter Rafal Gikiewicz: 1-0.

Vijf minuten later sloeg het team van Favre weer toe en was het Haaland die zijn eerste basisplaats met een goal bekroonde. Hij werkte een lage voorzet van Julian Brandt vanaf rechts van dichtbij af: 2-0. In het restant van de eerste helft sprong Borussia onzorgvuldiger om met de geboden kansen en kwam het team van Urs Fischer beter in de wedstrijd, zonder dat dit in een aansluitingstreffer resulteerde.

In de tweede helft liep Borussia Dortmund nog verder uit, al moesten de toeschouwers tot de 68e minuut wachten. Enkele minuten na de invalbeurt van Becker schoot Marco Reus vanaf elf meter, na een overtreding van Gikiewicz op Haaland, de 3-0 tegen de touwen.

Twee minuten later rondde Axel Witsel voorbereidend werk van Sancho af en een kwartier voor tijd verzilverde Haaland een heerlijke hakbal van Brandt: 5-0. De Noorse tiener is zodoende in elk duel van zijn nieuwe werkgever minstens twee keer trefzekert geweest.

- Bayern München 1-3

De ontmoeting in de Opel Arena was na de eerste helft eindelijk al gelopen. Robert Lewandowski bracht Bayern met zijn 22ste seizoenstreffer al na acht minuten aan de leiding en zes minuten later rondde Thomas Müller een voorzet van Leon Goretzka af.

Op het moment dat Mainz, met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius in de basis én Jeffrey Bruma op de bank, beter in de wedstrijd kwam, tekende Thiago Alcántara op fraaie wijze voor de 0-3. Pierre Kunde, St. Juste en Leandro Barreiro konden de smaakmaker niet afstoppen.

Uit het niets viel op slag van rust de 1-3. Na een corner van Daniel Bronsinski kopte St. Juste de bal via het hoofd van Goretzka achter de kansloze Manuel Neuer: 1-3. In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging, al waren er zeker nog kansen over en weer.

Met name Lewandowski, invaller Philippe Coutinho en Ivan Perisic lieten na om de score verder op te laten lopen. Over een week wacht Bayern een thuisduel met RB Leipzig.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2-1

De formaties van Alfred Schreuder en Peter Bosz schotelden de toeschouwers als verwacht een aantrekkelijke wedstrijd voor. Het Leverkusen van Bosz schoot het sterkst uit de startblokken en kwam na elf minuten voetballen op voorsprong. Moussa Diaby speelde op de rand van het strafschopgebied verdediger Stefan Posch door de benen, waarna de vleugelaanvaller van Leverkusen oog in oog met doelman Philipp Pentke koelbloedig afrondde: 0-1.

Hoffenheim herpakte zich echter verdienstelijk en wist halverwege de eerste helft alweer langszij te komen. Andrej Kramaric gleed van dichtbij de 1-1 tegen de touwen na een voorzet vanaf de rechterflank van Pavel Kaderabek.

Leverkusen dacht in de slotfase van de eerste helft nog de 1-2 op het scorebord te brengen, maar Kevin Volland werd uiteindelijk teruggefloten vanwege buitenspel. Aan het begin van de tweede helft liet Leverkusen twee goede kansen liggen via Kai Havertz, alvorens Hoffenheim op een 2-1 voorsprong kwam.

Robert Skov kwam in de zestien in scoringspositie en schoot uiteindelijk hard via de lat raak. In de slotfase van de wedstrijd liet Kramaric Leverkusen in leven met een poging op de lat, maar het team van Bosz wist uiteindelijk geen gelijkmaker meer aan te tekenen. Leverkusen eindigde het duel uiteindelijk met tien man: Kerem Demirbay werd in de blessuretijd met tweemaal geel van het veld gestuurd.

- 2-1

Jeffrey Gouweleeuw begon in de basis bij Augsburg, terwijl Davy Klaassen bij Werder Bremen zoals gewoonlijk aan de aftrap verscheen. Gouweleeuw begon zeer ongelukkig aan de wedstrijd, want hij was halverwege de eerste helft op knullige wijze betrokken bij de 0-1 van Werder Bremen.

De verdediger dacht de bal in de doelmond eenvoudig op te kunnen ruimen, maar schoot vervolgens van dichtbij hard op ploeggenootTin Jedvaj. Laatstgenoemde kreeg de treffer uiteindelijk onbedoeld op zijn naam. Gouweleeuw beleefde zo aanvankelijk een teleurstellende middag, maar uiteindelijk stapte hij wel zeer content van het veld.

Met een assist op Florian Niederlechner was hij in de tweede helft namelijk betrokken bij de 1-1 en in de slotfase bezorgde Ronald Vargas Augsburg uiteindelijk de drie punten.