Haaland kalm na schrijven Bundesliga-geschiedenis: "Ik weet ook niet waarom"

Erling Braut Haaland was zaterdag bij zijn debuut voor Borussia Dortmund zijn gewicht in goud waard.

In de 35 minuten die de aanvaller gegund waren bij zijn invalbeurt tegen scoorde de veelbesproken Noor liefst drie keer en werd een 3-1 achterstand omgebogen in een 3-5 overwinning.

De winteraankoop van die Borussen reageerde na afloop opvallend nuchter op zijn bovendien historische hattrick in de .

Tot zaterdag kon een Bundesliga-debutant als invaller nog nooit een hattrick maken, maar Haaland deed het in nota bene 23 minuten. "Het was een mooie middag, ik ben heel blij", vertelde de ex-speler van Red Bull Salzburg in gesprek met Sky.

"Ik ben heel relaxed op dit moment, ik weet ook niet waarom. De statistieken zijn heel erg mooi. Ik heb bij fijne mensen om mij heen, geweldige ploeggenoten. Het is een fantastische club."

"Ik kan vandaag lachen, dat is het allerbelangrijkste." Lucien Favre loofde het optreden van Haaland tegen Augsburg. "Haaland begon heel goed. Hij liet direct zijn kracht zien."

"Hij dook in de ruimtes", analyseerde de coach de verrichtingen van de aanvaller. "Drie doelpunten is natuurlijk geweldig. Hij beweegt zich heel goed tussen de linies, dat biedt ons een andere manier om aan te vallen. Hij heeft het heel goed gedaan."

"Haaland heeft de potentie om zich te verbeteren, dat is heel belangrijk." Favre weet niet of Haaland spoedig in de basis zal starten. "Spelers zullen altijd zeggen dat ze er klaar voor zijn, dat is voetbal."

"Maar een groot deel van december heeft hij niet kunnen trainen in verband met een blessure. Op ons trainingskamp heeft hij drie, vier dagen niet veel kunnen doen. Het was nog te vroeg voor negentig minuten. We zullen zien."

Favre koos zaterdag voor een aanval met Jadon Sancho en Thorgan Hazard op de vleugels, en Marco Reus in de punt van de aanval. Haaland kwam na 56 minuten binnen de lijnen voor Lukasz Piszczek en dat sorteerde effect.

De Noor maakte op aangeven van Sancho de 3-2 en de Engelsman liet de 3-3 noteren. De winteraankoop nam de laatste twee treffers van het duel voor zijn rekening, na voorbereidend werk van Hazard en Reus.