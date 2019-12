Guus Hiddink keert terug bij PSV

Trainer Ernest Faber laat vrijdagmiddag op een persconferentie weten dat de ervaren trainer tot het einde van het seizoen als klankbord gaat dienen voor de technische staf. "Hij gaat niet op het veld staan, maar deelt zijn ervaring", zo laat Faber weten aan diverse media.

Tijdens het seizoen 2013/14 was Hiddink ook al klankbord, toen van Phillip Cocu en zijn staf. Daarnaast was Hiddink in twee periodes zelf hoofdcoach van , met onder meer zes landstitels als resultaat.

Naast zijn adviezen voor het eerste elftal zal de trainer ook zijn licht laten schijnen over de jeugdopleiding van de Eindhovenaren. Hiddink was tot september nog trainer van nationale jeugdteams in China.

Hiddink moet er mede voor zorgen dat PSV de weg omhoog vindt. De Eindhovenaren beleven een slecht seizoen en staan momenteel vierde op de ranglijst. Mede door de aanhoudende slechte resultaten moest Van Bommel onlangs het veld ruimen.

Opvolger Faber, die met PSV woensdag GVVV met 1-2 versloeg in de TOTO , sluit het kalenderjaar zaterdagavond af met een thuiswedstrijd tegen .

Faber laat via de officiële kanalen van PSV weten dat Jorrit Hendrix weer fit is en bij de selectie zit. "Daarentegen vallen Kostas Mitroglou en Érick Gutiérrez af wegens blessures voor morgen en ook Ryan Thomas en Thomas Sadílek zijn er nog niet bij", aldus de coach.

"Denzel Dumfries is geschorst morgen, daardoor zit Tijn Daverveld bij de selectie."