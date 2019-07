Gutiérrez weigert extra week vakantie en keert alweer terug bij PSV

Gaston Pereiro en Erick Gutiérrez zijn maandag teruggekeerd op het trainingsveld bij PSV.

Het duo had wegens interlandverplichtingen langer vakantie gekregen. Gutiérrez stond zelfs een week geleden nog met Mexico in de finale van de Gold Cup tegenover de Verenigde Staten en heeft besloten eerder terug te keren bij .



Daniel Reyes, journalist voor het Mexicaanse Marca Claro, meldt op Twitter dat Gutiérrez nog een week langer vakantie had kunnen nemen. De 24-jarige middenvelder heeft echter besloten om zich na een week vakantie alweer te melden in Eindhoven. Gutiérrez was deze zomer met Mexico actief op de Gold Cup. El Tri wisten het toernooi te winnen, door de Verenigde Staten in de finale met 1-0 te verslaan.



Gutiérrez speelde uiteindelijk één wedstrijd als invaller, tegen Canada (3-1 zege) in de groepsfase. In de overige wedstrijden op de Gold Cup bleef de middenvelder van PSV op de reservebank. Hij is nu dus weer terug in Eindhoven, om zich met PSV voor te bereiden op de drukke start van het seizoen. De formatie van trainer Mark van Bommel neemt het volgende week in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de op tegen FC Basel, waarna enkele dagen later de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen wacht.



Naast Gutiérrez is ook Pereiro weer terug bij PSV. De aanvallende middenvelder speelde de Copa América, waarop hij met Uruguay in de kwartfinale uitgeschakeld werd door Peru na het nemen van strafschoppen. Pereiro heeft twee weken vakantie gehad en staat nu weer op het trainingsveld bij PSV, waardoor Van Bommel over een nagenoeg fitte selectie kan beschikken. Pereiro staat volgens Voetbal International overigens nog wel op de nominatie om te vertrekken, indien er een bedrag van vijftien miljoen euro op tafel komt om zijn tot 2020 lopende contract af te kopen.