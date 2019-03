Gutiérrez: "Ik heb in Europa niet de minuten gekregen die ik wil"

Terwijl de middenvelder niet in actie komt in Nederland, geeft Tata Martino hem de kans om te bewijzen dat hij onmisbaar is voor El Tri.

Érick Gutiérrez stond zaterdag weer op het veld. Rende, passeerde en verdedigde. Hij was waar hij hoort te zijn. Te vaak dit seizoen bleeft 'Guti' achter op de bank.

De middenvelder stapte afgelopen zomer vlak voor het sluiten van de transfermarkt over van Pachuca naar en werd daar herenigd met oud-ploeggenoot Hirving Lozano. In het begin ging het goed. Gutiérrez maakte veel invalbeurten en was daarin drie keer trefzeker in de en creëerde enkele doelpunten. Ook had de Mexicaan op een gegeven moment een basisplek. Naarmate de tijd verstreek, is het programma van PSV minder druk geworden. Guti is aanzienlijk minder gaan spelen, waar hij na de winterstop in slechts twee wedstrijden binnen de lijnen kwam, bij elkaar opgeteld tachtig minuten.

Ondanks het gebrek aan minuten, heeft de Mexicaanse bondscoach Tata Martino hem een kans gegeven. De Argentijnse coach liet Gutiérrez in de wedstrijd tegen Chili na 75 minuten invallen en hij kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag een basisplaats tegen Paraguay. Dat vertrouwen van Martino is voor Gutiérrez een grote opsteker na een frustrende start in 2019.

"Het is heel belangrijk. Zoals je al zei, ik heb in Europa niet de minuten gekregen die ik wil, maar de bondscoach heeft me een kans gegeven door mij te selecteren, door mij vandaag minuten te geven en ik probeer van die minuten te profiteren zodat ik zijn aandacht kan trekken", zo vertelde de middenvelder tegen Goal na El Tri's 3-1 zege op Chili. "Ik heb niet de continuïteit gehad die ik nodig heb in Nederland. Hier heeft hij me van dichtbij. Ik hoop dat hij weet dat hij op mij kan rekenen en dat ik het zo goed mogelijk zal doen."

Niemand twijfelt eraan dat Gutiérrez talent heeft, maar zijn toekomst bij Mexico is nog steeds onzeker. Andrés Guardado heeft hetzelfde profiel als Gutiérrez en lijkt de positie van linkermiddenvelder in een wurggreep te hebben in aanloop naar de Gold Cup. Carlos Rodríguez presteerde goed bij zijn debuut als de andere middenvelder in de nacht van vrijdag op zaterdag en Martino zei dat Héctor Herrera zou zijn begonnen als de speler van was opgeroepen.

Zoals de basisplaats van Rodríguez liet zien, is Martino niet bang om spelers uit de Liga MX een kans te geven. Guti's plaats in het Mexicaanse team is nog onzekerder nadat vorige week verschillende berichten naar buiten kwamen dat de Gold Cup-selectie alleen zou bestaan uit spelers die een goed ritme hebben bij hun clubs. Guti is zich ervan bewust dat hij niet eenvoudigweg kan vertrouwen op het feit dat hij dit seizoen actief was in de en om die reden zou worden opgeroepen.

"Ik denk dat we allemaal gelijk zijn. Het maakt echt niet uit of je in Europa speelt of in de Liga MX", zegt Gutiérrez. "Dat is goed, want het genereert een gezonde competitie. Het eist van iedereen dat hij zijn best doet, iedereen wil een plek in het team. Er is slechts één nationaal team en we zijn hier allemaal samen en het is heel belangrijk om op je best te zijn. Als je op de bank zit, moet je de ploeg ook ondersteunen."

Helaas voor Gutiérrez is hij maar al te goed bekend met hoe je een positieve speler op de bank moet zijn. Gutiérrez werd pas op het laatste moment toegevoegt aan de Mexicaanse WK-selectie en was een van de slechts twee veldspelers die niet in actie kwam in Rusland. Hij tekende een vijfjarig contract bij PSV en het is niet ondenkbaar dat hij een heropleving zal krijgen. Voor nu is het echter moeilijk om weer een basisplek te veroveren, waar hij bij PSV in de pikorde achter Jorrit Hendrix en talent Michal Sadílek staat.

Het was een frisse wind voor Gutiérrez om terug te zijn bij vrienden van het nationale team en om samen te werken met Martino, die een aantal bemoedigende woorden heeft verteld aan de middenvelder.

"Werken met Martino is heel goed, eerlijk. Hij laat je echt zelfverzekerd voelen", zegt de dertienvoudig international. "Hij weet veel en terwijl de trainingssessies leuk zijn, zijn ze ook intens. We hebben allemaal veel vertrouwen en hij heeft je echt veel verschillende wapens om op het veld goed te kunnen. Dat is fundamenteel."

Als een centrale middenvelder, profileert Gutiérrez zich goed in wat Martino zoekt voor een speler op die positie. "De centrale spelers zoeken vaak de aanval, ze komen en ze gaan. Dat is fundamenteel op die positie. Dat is wat hij zegt en we moeten het doen als we willen worden opgeroepen", zegt Guti met een lach.

Maar Martino wil ook een speler die competitieve wedstrijden speelt en op dit moment past Gutiérrez niet in dat profiel.

In de wedstrijd tegen Paraguay (4-2 winst) liet de middenvelder van PSV zich bij vlagen gelden. Hij stond aan de basis van de 2-0, waar zijn lage voorzet door verdediger Gustavo Gómez in eigen doel werd gewerkt, en hij trof de paal met een schot. Door deze prestatie zou hij zich zekerder moeten voelen dat hij in de toekomst wederom wordt opgeroepen door de bondscoach. Hij heeft van deze minuten geprofiteerd. Zijn speeltijd elders was te schaars om deze gelegenheid weg te laten lopen.