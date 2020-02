Gullit ziet mankement bij Laporte en wijst naar Van Dijk: "Dat gebeurt hem niet"

Manchester City won woensdagavond met 1-2 op bezoek bij Real Madrid, maar verloor Aymeric Laporte.

De centrumverdediger viel al na een halfuur geblesseerd uit. Laporte is net hersteld van een knieblessure en leek opnieuw last te hebben, waardoor hij zich al vroeg in de wedstrijd moest laten vervangen.

Ruud Gullit ziet het wegvallen van de Frans international als een grote aderlating voor the Citizens, maar heeft hem niet zo hoog zitten als Virgil van Dijk. Volgens de voormalig Oranje-international heeft Laporte niet de kwaliteiten die Van Dijk zo goed maken.

"Wat ik zo goed vind aan Van Dijk is dat hij nooit in grote problemen komt", aldus Gullit, die samen met Nigel de Jong analist was van het -duel bij BeIn Sports. "Nooit. Je ziet hem haast nooit sprinten of wat dan ook."

"Hij ontvangt de bal en speelt simpel door. Als hij de bal krijgt, verstuurt hij een crosspass naar de rechterflank. Hij komt nooit in echte problemen." Volgens De Jong zorgt Van Dijk ervoor dat het er uitziet alsof het hem makkelijk afgaat.

"Ja", reageert Gullit. "Dat komt doordat hij anticipeert. Daardoor lijkt het alsof het er makkelijk uitziet. Hij hoeft bijna nooit te sprinten, want hij staat vrijwel altijd goed gepositioneerd."

Volgens Gullit ontbreekt het bij Laporte aan het positioneren, waardoor het voor de Fransman moeilijker is om te verdedigen. Met Nicolás Otamendi naast hem, is het voor Laporte ook lastiger verdedigen, zo wordt gesuggereerd door de presentator in de studio.

"Otamendi is niet zo slecht", reageert Gullit. "Hij is misschien wat roekeloos. Maar hij moet de situaties wat rustiger bekijken. Anticiperen is het beste wat je kan doen. Lees de situaties voordat het gebeurt. Dan wordt het vanzelf makkelijker."

