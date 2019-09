Gullit ziet derde titelkandidaat: "AZ heeft de potentie om aan te haken bij Ajax en PSV"

De titelstrijd in de Eredivisie lijkt dit seizoen wederom tussen Ajax en PSV te gaan, maar Ruud Gullit ziet een opvallende derde kandidaat.

De topclubs uit Amsterdam en Eindhoven eindigden afgelopen seizoen op een voorsprong van respectievelijk 21 en 18 punten op , terwijl nummer vier zelfs nog zeven punten meer moest toegeven op de uiteindelijke landskampioen .

Toch acht Ruud Gullit de club uit Alkmaar in staat om het de club uit de Johan Cruijff ArenA flink moeilijk te maken tijdens de huidige jaargang. "Ze hebben er de potentie voor", benadrukt de analist in een exclusief interview met Goal.

Bovendien hebben de titelfavorieten enkele van hun beste spelers verkocht. liet Hirving Lozano verkassen naar , terwijl Ajax Matthijs de Ligt ( ) en Frenkie de Jong ( ) zag vertrekken na een uitmuntend seizoen in de .

"Ze hebben een jasje uitgedaan, maar bouwen nu weer aan een goed elftal", stelt Gullit, die aanwinsten Razvan Marin, Edson Alvarez, Quincy Promes en Lisandro Martinez omschrijft als 'ook heel goede spelers'.

"De filosofie van Ajax is blijven staan. De spelers doen ongeveer hetzelfde als hun voorgangers en ze hebben veel kwaliteit. Alleen het middenveld is nog een puzzel", weet Gullit, die het een goede zet vindt om Daley Blind weer terug te laten zakken naar de verdediging.

Inmiddels staan Alvarez en Martinez als een verdedigend blok op het middenrif, terwijl Promes op 'tien' staat tot Donny van de Beek weer is hersteld van zijn blessure. Dat werkte ook goed tegen in de Champions League, waar de Fransen met 3-0 werden afgeschminkt.

Gullit deed zijn uitspraken echter al voor dat duel en hij had ook mooie woorden over voor zijn oude club PSV, dat wat hem betreft ook de beschikking heeft over een heel sterk team. "Van hen verwacht ik heel veel in de tweede helft van het seizoen."

De oud-international stelt dat de Eindhovenaren nu nog even tijd nodig hebben om op elkaar ingespeeld te raken nadat men deze zomer afscheid nam van Luuk de Jong en nu op een andere manier is gaan spelen in de voorhoede.

Trainer Mark van Bommel gokt voorin op bevliegingen van zeer beweeglijke spelers als -topscorer Donyell Malen, aanwinst Bruma, sterspeler Steven Bergwijn en jong talent Cody Gakpo, terwijl ook aanvallende middenvelders als Mohammed Ihattaren en Erick Gutierrez het snelle positiespel uitstekend beheersen.

"Voorin loopt er zo veel potentie rond. Nu gaat het erom dat ze als team en als individu groeien", benadrukt Gullit. "Of ze dan beter zijn dan Ajax? Anders. Het kost alleen veel energie om steeds terug te moeten komen van een achterstand, dus ze moeten wel scherper aan duels beginnen."

Als oud-speler en voormalig trainer van Feyenoord volgt hij de Rotterdammers ook nog op de voet, maar hij is van mening dat het te vroeg is om hen nu te beoordelen. De club heeft een andere trainer en een volledig nieuwe defensie, terwijl er ook op het middenveld en in de aanval nieuwe gezichten te zien zijn met Leroy Fer en Luciano Narsingh.

"Feyenoord heeft een overgangsjaar. Die moeten we gewoon laten bouwen nu. In Nederland zijn we er heel goed in om vanaf het dak te beoordelen, terwijl je eigenlijk naar de fundering moet kijken. Die moet goed zijn en dat is de taak van de trainer", doelt Gullit op Jaap Stam, die het stokje deze zomer overnam van Giovanni van Bronckhorst.

AZ heeft met Arne Slot eveneens een nieuwe oefenmeester, maar de ploeg is wel beter op elkaar ingespeeld en heeft dankzij de eigen jeugdopleiding een sterke selectie staan. "Misschien kan AZ wel aanhaken bij Ajax en PSV dit seizoen", voorspelt Gullit. "Ze hebben er de potentie voor. Zeker Stengs en Boadu zijn echt heel goed."

Lees beneden verder

Wel plaatst de vader van Jong AZ-verdediger Maxim Gullit een belangrijke kanttekening. "Het is voor AZ wel zaak dat ze leren om wedstrijden op een lelijke manier te winnen. Lekker kunnen voetballen is fijn, maar het draait uiteindelijk om overwinningen, om punten pakken. Dan moet je niet alles mooi op willen lossen."

Gullit ziet hierin een belangrijke taak weggelegd voor Slot, die wat hem betreft een voorbeeld kan nemen aan het . "Kijk eens hoe dat ging tegen Duitsland. Bij een 3-2 voorsprong lieten ze de tegenstander rustig komen en met een counter lag ie nog een keer in het netje. Wedstrijd gespeeld. Klaar. Zo moet het."

Ruud Gullit is momenteel te zien in het TV-programma Street Kings in Jail. Dit is te volgen op Insight TV UHD (KPN kanaal 692), HD (KPN kanaal 38) en Insight.TV.