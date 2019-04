Gullit wijst naar Busquets en Tadic: "Zet hem bij Swansea en hij raakt niets"

Ruud Gullit constateert dat Paul Pogba niet optimaal rendeert bij Manchester United.

De middenvelder speelde dinsdagavond negentig minuten mee tijdens de verloren -wedstrijd tegen (3-0), maar kon weinig uitrichten tegen de Catalaanse topclub. Gullit ziet dat de Fransman worstelt bij de Engelse topclub.

"Pogba is nog steeds een goede speler, maar je moet ook goede spelers om je heen hebben", zegt de voormalig Oranje-international bij beIN Sports . "Het ligt niet alleen aan hem. Het is niet zo dat je hem de bal geeft en hij er zelf wel wat ongelooflijks mee gaat doen. In een goede omgeving kan hij schitteren. Dat is wat United moet creëren. Als hij blijft."



"Hij is een geweldige speler, dat zie ik ook. Hij heeft echter niet echt het postuur van een middenvelder. Hij heeft zulke lange benen. Middenvelders vandaag de dag zijn vaak heel klein. Het zou fantastisch zijn als hij naast Sergio Busquets zou spelen. Maar Busquets kan ook alleen maar zo spelen vanwege de spelers die hij om zich heen heeft. Zet hem bij Swansea City en hij raakt niets."



"Het hangt er vanaf met wie je speelt, met welke spelers je te maken hebt", aldus Gullit, die ook wijst naar Dusan Tadic, die afgelopen zomer inruilde voor . "Kijk hoe goed hij nu is. Hij was heel anders toen hij bij Southampton speelde. Een compleet verschillende speler. Dus met andere spelers en een ander systeem kan je meer uit Pogba halen."