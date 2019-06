Gullit waarschuwt: "Hij moet zich niet louter door vrienden laten omringen"

Chelsea is druk bezig met de opvolging van manager Maurizio Sarri, die zeer waarschijnlijk richting Juventus vertrekt.

Frank Lampard, thans de eindverantwoordelijke bij Derby County, staat naar verluidt bovenaan het kandidatenlijstje van eigenaar Roman Abramovich. Voor Ruud Gullit is het logisch dat de oud-middenvelder van the Blues in aanmerking komt voor de managersfunctie op Stamford Bridge, maar hij waarschuwt ook voor eventuele valkuilen bij het aanstellen van een clubicoon.



Gullit praat uit ervaring, want de oud-international van Oranje was zelf tussen 1996 en 1998 als manager verbonden aan de -winnaar. "Lampard moet zich niet louter door vrienden laten omringen", zegt hij in gesprek met Sky Sports. "Frank moet ervoor zorgen dat hij met mensen komt te werken die de nodige ervaring hebben in het coachen van elftallen. Zijn palmares als manager is natuurlijk nog niet erg indrukwekkend, vandaar."



"Ik kreeg de kans van om mezelf te bewijzen. Dat pakte goed uit, want we waren succesvol (winst in de in 1997 als hoogtepunt, red.). Gebrek aan ervaring zegt dus lang niet altijd alles. Chelsea heeft een manager nodig waar de supporters zich mee kunnen identificeren. Daarnaast is het belangrijk dat de technische staf op zorgvuldige wijze wordt samengesteld. Dat kan alleen maar in het voordeel van Frank werken."



Sky Sports meldt zondag dat naast Sarri ook assistent-manager Gianfranco Zola de club gaat verlaten. De beleidsbepalers in West-Londen zijn niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen. Zola werkte pas een jaar als assistent van Sarri bij Chelsea en is door zijn verleden als speler mateloos populair bij de achterban. Ook de banen van de overige assistenten van de Italiaanse manager staan op de tocht, daar de clubleiding met de komst van een nieuwe manager een andere koers wil varen.