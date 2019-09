Gullit maakt zich geen zorgen: "Lampard is de ideale coach voor dit jonge Chelsea"

Chelsea beleeft een matige start van het seizoen in de Premier League, maar Ruud Gullit maakt zich geen zorgen om zijn oude werkgever.

The Blues staan na vier speelrondes op een teleurstellende elfde plaats in de Premier League nadat ze slechts vijf punten verzamelden uit de eerste vier duels. Ook de strijd om de Europese Super Cup ging verloren tegen .

De ploeg heeft met negen tegentreffers bovendien de defensie van een degradatiekandidaat en op het programma staat een lastige uitwedstrijd tegen Wolverhampton en vervolgens een thuisduel tegen titelkandidaat Liverpool.

Gullit wil zich echter niet blind staren op de kale cijfers en houdt in gesprek met Goal een hoopvol pleidooi over de talentvolle jeugd en hun 'ideale' trainer Frank Lampard, die bezig is aan zijn eerste maanden als trainer van de Londenaren.

"De resultaten zijn inderdaad niet zo goed, maar wat ik veel belangrijker vind is dat ik goedverzorgd voetbal zie. Er is een duidelijke filosofie zichtbaar", stelt de oud-speler en trainer, die aangeeft blij te worden van het vertoonde spel.

Hij verwijst naar de wedstrijd tegen , waar men bij vlagen sterker was dan de opponent, maar door defensieve fouten en pech bij de eigen afronding op een vertekende 4-0 nederlaag werd getrakteerd.

In de strijd om de Europese Super Cup ging het aanzienlijk beter en won Liverpool pas na strafschoppen van de winnaar van de . raakte sinds het veroveren van die prijs onder meer sterspeler Eden Hazard kwijt aan en kon door een transferban geen vervangers halen.

De nieuwe trainer Lampard moet daardoor noodgedwongen terugvallen op de talentvolle jeugdopleiding, waarvan de beste spelers de vorige jaren steevast werden verhuurd aan clubs van over de hele wereld om vervolgens met veel winst te verkopen.

Vorig seizoen zette toenmalig trainer Maurizio Sarri al een voorzichtige ommekeer op gang met de doorbraak van Ruben Loftus-Cheek en Calum Hudson-Odoi als belangrijkste resultaten. Sinds de zomer maakten ook jongens als Tammy Abraham, Mason Mount, Billy Gilmour en Fikayo Tomori hun debuut.

"Het is natuurlijk jammer dat het vooral door die transferban komt dat de talenten nu wel een kans krijgen, maar ik ben blij dat het nu zover is. Chelsea heeft een geweldige jeugdopleiding en moet daarvan profiteren", aldus Gullit, die het in het verleden vaak mis zag gaan.

"Met spelers als Mohamed Salah, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er de afgelopen jaren te veel goede spelers vertrokken omdat ze het gevoel hadden dat hun tijd om te schitteren nooit zou komen bij Chelsea."

Inmiddels staan er wekelijks parels uit de jeugdopleiding op het veld, is de 21-jarige Abraham clubtopscorer met vier goals en maakte Mount zijn interlanddebuut voor Engeland. Gullit ziet dat als bevestiging dat Chelsea niet hoeft te wanhopen. "Die jonge spelers zijn écht goed. Ze hebben het talent en met Lampard hebben ze de ideale coach."

"Hij is een jonge manager, durft hen het vertrouwen te geven, kent hun kwaliteiten goed en heeft alles meegemaakt wat zij nu zelf ervaren", stelt Gullit over de Engelsman die ooit bij debuteerde en bij Chelsea uitgroeide tot een levende legende.

De Nederlander verwacht daarom dat Lampard de tijd gaat krijgen die hij nodig heeft om het elftal te laten renderen. "We moeten ook gewoon geduldig zijn. Natuurlijk worden er foutjes gemaakt, maar het gaat om jonge spelers die zichzelf moeten ontdekken en laten zien wat ze in huis hebben."

"De resultaten zijn nu even niet zo belangrijk. Als zij de tijd krijgen, kan er echt iets moois ontstaan. Het is een goed elftal en kijk maar eens wat deed in de . Leeftijd zegt niet alles. Het gaat om vertrouwen en om geduld. We moeten wachten tot het punten op gaat leveren."

De vraag is echter of de veeleisende eigenaar Roman Abramovich ook nog rustig op zijn stoel blijft zitten als Chelsea rond de jaarwisseling op een degradatieplaats zou bivakkeren. Zelfs de grote José Mourinho werd er in 2014 ontslagen toen zijn ploeg halverwege het seizoen zestiende stond.

Gullit acht dit nu echter niet reëel en weigert erover te speculeren. "Nee, ik kijk naar hoe het nu staat en dan zie ik een jonge ploeg met veel potentie. Dat komt er straks hoe dan ook uit. Winnen is een leerproces."

