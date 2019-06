Gullit luidt noodklok: "De Ligt wordt door zijn benen gespeeld"

Ruud Gullit is van mening dat euforie rondom het Nederlands elftal ietwat overtrokken is.

De oud-middenvelder is woensdagavond optimistisch gestemd over de ontwikkeling van Oranje, maar vindt dat er ook nog genoeg aan te merken valt op het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Gullit waarschuwt dat de euforie niet door moet slaan.



Oranje verloor zondag in de finale van de met 1-0 van Portugal, door een doelpunt van Gonçalo Guedes. "Ik ben wel blij dat het weer goed gaat, maar ik vind dat de wittebroodsweken nu voorbij zijn. We hebben het allemaal geroemd, maar we moeten nu weer op een gezonde manier kritisch kijken naar hetgeen niet goed gaat", stelt Gullit bij Ziggo Sport.



De analist stipt aan dat Oranje onder leiding van Koeman regelmatig zwak uit de startblokken schiet. "In laatste veertien wedstrijden zijn we bijvoorbeeld tien keer op achterstand gekomen. We worden geroemd omdat we van die goede verdedigers hebben, maar we staan iedere keer achter. Dat moet echt verbeterd worden", vervolgt Gullit, die wijst op het doelpunt dat Oranje zondag incasseren tegen Portugal.



Doelman Jasper Cillessen zag er niet goed uit bij een knal van Guedes, maar volgens Gullit ging ook Matthijs de Ligt in de fout in aanloop naar het doelpunt. "De Ligt staat uit positie en wordt door zijn benen gespeeld. Je kunt erna zeggen dat Cillessen de bal had moeten keren, maar het begint bij De Ligt, die uitstapt waar het helemaal niet nodig is. Dat zijn dingen die er gewoon echt uit moeten. We moeten nu weer kritischer gaan kijken naar de dingen die niet goed gaan. Iedereen, inclusief de spelers, zit nu in een goede flow. Dat is ook goed, maar nu moet je die flow ook gaan benutten . Als het niet goed gaat, moet dat ook wel gezegd worden."