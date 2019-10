Gullit in Milaan verrast door bewondering voor 'parels' uit Eredivisie

Als presentator van het FIFA-gala was Ruud Gullit vorige week aanwezig in Milaan.

De oud-voetballer kwam de grootste voetballers ter wereld tegen en sprak met sommigen over het Nederlandse voetbal. Volgens de oud-international staat het Nederlandse voetbal er weer goed op in het buitenland en komt dat mede door het , en .

"Het is mooi om in het buitenland te ervaren dat het Nederlandse voetbal er internationaal weer echt toe doet", schrijft Gullit in zijn column voor De Telegraaf . "Een aantal jaren geleden werd ik vaak meewarig aangekeken, maar die tijd is voorbij. Bij een invitatiegolftoernooi in Schotland werd me gevraagd naar de opleving van Oranje, van Ajax, spraken ze vol lof over Virgil van Dijk. Ze zijn er trots op dat hij bij Celtic heeft gespeeld en nu naast Lionel Messi en Ronaldo zit als de grote individuele prijzen worden verdeeld."

Lees beneden verder

Gullit besteedde op het podium tijdens het FIFA-gala nog kort aandacht aan Ajax en het Nederlandse voetbal. "Ook in Milaan begon iedereen over de 'revival' van het Nederlandse voetbal. Natuurlijk gaat het dan over Van Dijk, De Ligt en Frenkie de Jong. Dat zijn ineens min of meer gevestigde namen", zegt Gullit, die niet alleen over Ajax en Oranje werd aangesproken.

"Opvallend vond ik dat de 'jonkies' van PSV met Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren al bekende namen waren in het wereldje van het topvoetbal, dat zich in Italië had verzameld."

De voorhoede van PSV maakt indruk in Europa. "Er werd met grote bewondering over ze gesproken. 'Pareltjes' werd niet onterecht geconcludeerd en ik denk dat die ontwikkeling PSV een enorme boost kan geven. Ze zijn anders bezig dan Ajax, maar volgens mij kunnen ze met hun beleid aanhaken. Hopelijk betekent het verlengen van de contracten van Bergwijn en Malen dat ze nog een tijdje in Eindhoven spelen", aldus Gullit.