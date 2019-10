Gullit: "Ik hoop dat Feyenoord de bodem heeft bereikt"

De met 4-0 verloren Klassieker in Amsterdam tegen Ajax betekende voor Jaap Stam zijn laatste wedstrijd als trainer van Feyenoord.

De Rotterdammers maakten maandag bekend dat de 47-jarige oefenmeester opstapt. De situatie bij doet pijn bij Ruud Gullit, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

"Ik vind het erg voor Feyenoord en voor Jaap Stam dat beide partijen een vertrek van de trainer als deel van de oplossing beschouwen voor de huidige malaise bij de club. Jammer dat het zover is gekomen."

"Het zou na -Feyenoord verleidelijk zijn om de hele boel af te branden in Rotterdam, maar ik houd er niet van om iemand die op de grond ligt nog een paar trappen na te geven", zo schrijft Gullit.

De oud-international vindt het jammer dat Feyenoord er zondag in de Johan Cruijff ArenA 'geen strijd' van kon maken. "Met het surplus aan kwaliteit had Ajax aan een helft genoeg om het verschil te maken."

"Zelfs in de commentaren uit Amsterdamse hoek klonk teleurstelling door dat Feyenoord te weinig partij kon bieden", stelt de voormalig speler en trainer van Feyenoord. Hij zag dat woedende supporters zondagavond de spelersbus opwachtten in Rotterdam.

Lees beneden verder

"De supporters hebben het recht om boos te zijn na de Klassieker. Ik ben zelf speler en trainer geweest van de club en ik kan me die boosheid voorstellen. Alleen overschrijd je de grens als het uitmondt in bedreigingen richting trainers en spelers."

"Aanhangers die zich verlagen tot bedreigingen bereiken helemaal niets, omdat geen speler beter gaat voetballen als je hem bedreigt. Als iets geen zin heeft, moet je ermee stoppen. De achterban zal de boosheid en teleurstelling op een andere manier moeten uiten", stelt Gullit.

Hij hoopt dat men bij Feyenoord 'lichtpuntjes in de duisternis ziet en daarmee aan de slag gaat'. "Dat is volgens mij het enige houvast, waarbij mijn gevoel zegt, iets wat ik ten zeerste hoop, dat Feyenoord de bodem heeft bereikt. Een nog slechtere situatie is nauwelijks denkbaar."