Gullit haalt uit: "Mijn God, wat was hij slecht!"

Ruud Gullit was dinsdag voor beIN Sports analist bij Tottenham - Ajax en hij is geschrokken van het spel van een aantal Spurs-spelers.

"Ik vond dat veel spelers erg teleurstellend speelden, want ik zie ze iedere week aan het werk in de Premier League. Dele Alli... Mijn God, vanuit een technisch oogpunt was hij zó slecht!" sprak Gullit. Ook Victor Wanyama en Danny Rose speelden volgens de oud-international ver onder hun niveau. "Dan denk ik bij mezelf: 'Hoe is dat nou mogelijk?' Zo veel fouten."



"Ik weet dat ze onder druk staan, maar ook onder druk moeten ze weten wat ze moeten doen en dat deden ze niet. boekte in Noord-Londen een 0-1 overwinning dankzij het winnende doelpunt van Donny van de Beek na een kwartier. De Amsterdammers kregen in die fase nog een grote kans, opnieuw voor Van de Beek, terwijl David Neres diep in de tweede helft de paal raakte.



staat volgende week voor een loodzware opgave om alsnog de finale te halen. In de geschiedenis van de Europacup I of verloren zeventien teams de eerste wedstrijd van de halve finale in eigen stadion. Slechts één van die ploegen haalde vervolgens alsnog de eindstrijd.



Ironisch genoeg was dat ene team Ajax. In 1996 was Panathinaikos in Amsterdam met 0-1 te sterk, waarna Ajax de return met 0-3 wist te winnen. trok vervolgens in de finale aan het langste eind via penalty's.