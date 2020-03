Gullit: "Dat kon je niet zeggen, omdat De Jong de ideale schoonzoon is"

Ruud Gullit snapt niet waarom vanuit Nederland doorgaans zo positief wordt geoordeeld over Frenkie de Jong.

Volgens de oud-aanvaller doet de jonge middenvelder het dit seizoen helemaal niet zo goed bij . Gullit zou heel graag zien dat De Jong bij de Catalaanse grootmacht wat meer felheid tentoonspreidt.

"Ik maakte me vorig jaar al zorgen over De Jong, omdat ik het niet goed genoeg vond", vertelt Gullit in gesprek met Voetbal International. "Terwijl alle media hier in Nederland zeiden dat hij zo geweldig was."

"Ik zag het niet. Dat kon je niet zeggen, omdat De Jong de ideale schoonzoon is. Maar het is beter om kritisch op hem te zijn. Zodat hij zelf ook weet dat het een tandje hoger moet."

"Ik werd twee weken geleden bij de uitreiking van de Laureus Award al door Spaanse journalisten gevraagd van: 'Wat vind jij er nou van?' Ze waren helemaal niet tevreden over hem. De berichtgeving in Nederland was niet correct, dus daar maak ik me wel zorgen over."

Zorgen over Matthijs de Ligt heeft Gullit niet. "Die heeft bij de beste leerschool qua verdedigen. Die is ook door schade en schande wijzer geworden. Bij Oranje en maakte hij fouten, maar die gaat hij in de toekomst niet meer maken. Omdat hij met de beste verdedigers werkt."

Gullit geeft bij FOX Sports tevens zijn mening over , de club die hij als trainer en speler diende en nog steeds op de voet volgt. Hij verwacht dat de Rotterdammers nog een voorname rol gaan spelen in de titelstrijd in de , ondanks de achterstand van zes punten op koplopers Ajax en .

"Die hebben de titelrace in eigen hand, ze kunnen het beslissen. Ze moeten nog tegen AZ en Ajax. Dat kan nog heel spannend worden." Memphis Depay hoopt op tijd fit te zijn voor het EK. Gullit hoopt dat de aanvaller slaagt in zijn missie, maar plaatst wel een kanttekening.

"Depay moet wel wedstrijden gaan spelen, voordat hij aan het EK begint. Gelukkig hebben we ook andere jongens die zich laten zien, Calvin Stengs bijvoorbeeld. Myron Boadu is ook een goede speler. Het zijn allemaal jongens die het zouden kunnen doen."