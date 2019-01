Gullit: "Dat De Jong vertrekt, kan irritant zijn voor spelers van Ajax"

Ruud Gullit kon zondag alleen de eerste helft van Feyenoord - Ajax (6-2) zien en hij hoorde pas later hoeveel het was geworden.

De oud-voetballer moest als commentator voor BBC Sports naar de FA Cup-wedstrijd tussen Chelsea en Sheffield Wednesday. Eenmaal aangekomen op Stamford Bridge hoorde hij van een vrouwelijke steward met een Feyenoord-jas de eindstand in De Kuip. De uitgelekte video naar zijn Ajax-vrienden ging viral.



"Bij Ajax gaan de transferperikelen ineens een rol spelen, getuige de commentaren", vertelt Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf . "Zoiets hoor je als het even tegenzit. Transfergeruchten- en besprekingen zijn niet fijn voor een team, niet voor de desbetreffende speler en het kan irritant zijn voor medespelers. Helemaal voor anderen, die ook op een transfer azen. Die zien Frenkie de Jong vertrekken en zitten zelf nog in de wachtkamer."



Gullit maakte het zelf persoonlijk mee, ten tijde van zijn recordtransfer van PSV naar AC Milan. Hij wilde Eindhoven verlaten met een prijs en iets tastbaars achterlaten. "Die drijfveer moet je tonen, maar je blijft afhankelijk van je medespelers. Alleen kan je het niet", stelt Gullit, die aangeeft dat het teambelang altijd voorop moet staan. "Tussen de regels lees je dat dit niet voor alle Ajacieden zou gelden."



"Sommigen zouden nadrukkelijk bezig zijn zichzelf in de kijker te spelen. Een verkeerde volgorde: speel je voor het elftal, dan werkt het elftal voor jou en ga je als individu beter spelen en is de kans op een transfer groter." Voor Gullit kwam de 6-2 als 'een ongelooflijke verrassing na die enerverende eerste helft'. "Bij rust (3-2) vermoedde ik niet dat de Klassieker al gespeeld was. Vooral omdat Ajax aanvankelijk heer en meester was, maar dan zie je wat één doelpunt kan doen met twee ploegen."