Gullit: "Ajax en verdedigen blijft toch altijd een apart verhaal"

Ruud Gullit is benieuwd hoe de Nederlandse clubs het er deze week in Europa van af gaan brengen.

heeft overwintering in de in eigen hand: het team van Erik ten Hag speelt woensdagavond bij en sluit de groepsfase volgende maand af in eigen huis tegen . In Noord-Frankrijk moet Ten Hag het doen zonder onder meer Daley Blind en Joël Veltman, die rood zagen in het duel met (4-4).

"Het missen van Blind en Veltman is in de geen probleem, maar of dat ook geldt voor de Champions League?", vraagt Gullit zich dinsdag openlijk af in zijn column in De Telegraaf . "Hierin lopen toch spitsen en aanvallers van een heel ander kaliber rond en de druk ligt veel hoger. Zie Lille daarom als een goede test voor de vervangers van de twee Nederlandse internationals. Ajax en verdedigen blijft toch altijd een apart verhaal."

Gullit stelt dat Ajax verdedigers blijft scouten en opleiden, die vooral goed aan de bal zijn. "Verdedigen is geen prioriteit voor een Ajax-verdediger", geeft de oud-voetballer te kennen.

"Daarom heeft Matthijs de Ligt aanpassingsproblemen bij . Zelfs Johan Cruijff zag zich als trainer van Ajax genoodzaakt om topverdediger Ronald Spelbos te halen. Hij wist dat je verdedigers nodig had om duels te winnen zonder afhankelijk te zijn van geluk of een paar goede reddingen van de keeper."

Gullit werpt de oude voetbalwijsheid dat verdedigen bij de aanvallers begint op en wijst op de terugkeer van Steven Bergwijn en Donyell Malen bij tegen sc . "Niet dat zij zoveel verdedigende arbeid opknapten bij balverlies van PSV."

"Nee, vanwege hun dreiging in balbezit stelt iedere tegenstander zich in op Bergwijn en Malen en tegelijkertijd lever je zelf offensieve kwaliteiten in. Hoe raar het ook klinkt: zonder Bergwijn en Malen klopte het verdedigend niet. Zij verbloemden de defensieve kwetsbaarheid."

"Zonder hen kwam PSV iedere keer op achterstand en deed daarmee denken aan het . Alleen wist Oranje het recht te breien en ontbraken daarvoor de kwaliteiten bij PSV. Benieuwd of Bergwijn en Malen de eigen verdedigers ook tegen een opponent van het niveau kunnen ontlasten", besluit Gullit.