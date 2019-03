Gündogan over toekomst: "Er is nog geen besluit genomen"

Ilkay Gündogan kan niet met zekerheid zeggen hoelang hij nog bij Manchester City speelt. Daar verloopt zijn contract na volgend seizoen.

Gündogan kwam dit seizoen vooralsnog tot 24 wedstrijden in de Premier League en maakte verder ook nog minuten in de EFL Cup, de FA Cup en de Champions League. De 28-jarige middenvelder is echter geen onbetwiste vaste waarde bij het Manchester City van trainer Josep Guardiola en dat lijkt de Duits international toch niet helemaal lekker te zitten. Voorstellen van The Citizens om zijn contract te verlengen hebben namelijk tot nu toe niet het gewenste effect gesorteerd en Gündogan zelf weet ook nog niet precies wat hij wil.



"Er is nog geen besluit genomen, anders had ik wel bijgetekend of de contractvoorstellen afgewezen. Ik zou zeggen dat we nog in gesprek zijn, maar ik heb ook niet het idee dat er veel druk op staat", legt hij uit in gesprek met Sky Sports . "We doen nog steeds mee om alle prijzen en we willen alle competities waaraan we meedoen winnen."



"Er zal natuurlijk op een dag een knoop doorgehakt moeten worden, maar ik ben op dit moment zeer gelukkig met de manier waarop we spelen en het spel dat we laten zien onder Pep . Dat is op dit moment het belangrijkste, er zal ooit een beslissing komen", vervolgt hij zijn verhaal. "Dit is iets dat iedereen voor zichzelf zal moeten beslissen."



"Ik ben nu 28 jaar oud en mijn volgende contract beslist mogelijk waar ik de rest van mijn carrière zal blijven. Daardoor voelt alles anders. Misschien heb je wel het gevoel dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging of wil je iets veranderen. Ik sta altijd open voor uitdagingen, maar het is ook een persoonlijke keuze. Iedereen moet dat zelf beslissen. Ik probeer nu gewoon zo goed mogelijk te spelen en aan het einde van het seizoen gaan we weer met elkaar in gesprek."