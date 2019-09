Gudjohnsen steunt Lampard's jeugdrevolutie: "Situatie bij Chelsea is een zegen"

De voormalig Chelsea-spits vindt dat de club zich volledig achter de nieuwe manager moet scharen omdat de promotie van de jeugd toekomst heeft.

Eidur Gudjohnsen denkt dat de transferban van uiteindelijk een zegen gaat zijn voor the Blues, die voorheen niet op hun geweldige jeugdopleiding durfden te vertrouwen.

Hij roept fans dan ook op om rustig te blijven nu de start van het seizoen op zijn best wisselvallig te noemen is op Stamford Bridge. Het jeugdige Chelsea heeft slechts vijf punten na vier duels.

Mason Mount, Tammy Abraham en Fikayo Tomori krijgen allemaal veel speeltijd onder Lampard, terwijl Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek en Reece James ook basisklanten zijn als ze hersteld zijn van hun blessures.

Het vertrouwen in de jeugd staat lijnrecht tegenover de behandeling die Kevin De Bruyne, Mohamed Salah en Romelu Lukaku kregen als jongeling. Zij verlieten de club allemaal vanwege een gebrek aan speeltijd en groeiden elders uit tot supersterren.

Chelsea's jonge ploeg moet nu zien om te gaan met de matige resultaten aan de start van eht seizoen, maar Gudjohnsen maant de clubleiding en de fans om vertrouwen te houden in de aanpak.

"Het is niet de best mogelijke start, maar dat viel te verwachten", stelt de oud-spits in gesprek met Goal. "Ik denk dat dit jaar een perfecte kans biedt om spelers door te laten groeien zoals ze dat met John Terry deden. Claudio Ranieri bleef hem opstellen tot hij de speler werd die onze harten stal."

"Zo groeide John uit tot misschien wel de beste speler die Chelsea ooit gehad heeft. Hij haalde waanzinnige cijfers en bewees dat je de absolute top kunt halen als je maar de tijd krijgt."

"Misschien is de situatie met het transferverbod bij Chelsea daarom wel een zegen, een geluk bij een ongeluk. Ik denk dat we geduld moeten hebben en dit jaar niet te veel moeten focussen op de resultaten of op welke plaats we eindigen."

"Natuurlijk hoort een club als Chelsea te strijden om de bovenste plekken, maar ik denk dat we volgend seizoen echt de vruchten gaan plukken van de ervaring die de jonge spelers dit seizoen opdoen. Alle talenten scheppen verwachtingen bij mij."

"Het jammere was altijd dat jonge spelers soms wilden vertrekken bij Chelsea omdat ze niet geloofden in hun kans het eerste te halen. Loftus-Cheek en Hudson-Odoi grepen wel hun kans en nu komen nieuwe spelers eraan. Ze voelen dat het hun tijd is om te schitteren."

"De spelers hebben inderdaad een geweldige mogelijkheid", meent Gudjohnsen. "Het gaat om ontwikkeling en de speler worden die iedereen verwacht dat je zult worden. Ik voel dat Frank dat kan bereiken met Abraham, Mount en Tomori."

"Hij durft hen het vertrouwen te geven en als hij de tijd krijgt om hen te laten rijpen, denk ik dat het veel meer waard is dan dat we ons nu blind zouden staren op de resultaten van dit jaar", besluit Gudjohnsen.

Abraham is momenteel clubtopscorer met vier goals uit vier duels, terwijl Mount de tweede plaats bezet met twee treffers. Laatstgenoemde mocht bovendien deze week debuteren voor de nationale ploeg van Engeland.