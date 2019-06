Gudde baalt van zware straf: "Een dieptepunt voor FC Groningen"

FC Groningen moet tijdens de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen Vak F leeg laten.

De club heeft het schikkingsvoorstel van de onafhankelijk aanklager betaald voetbal van de KNVB geaccepteerd naar aanleiding van het ongeoorloofd afsteken van vuurwerk tijdens de thuiswedstrijd tegen in april. Op zaterdag 10 augustus moet Vak F leeg blijven. Driehonderd seizoenkaarthouders mogen de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen dus niet bezoeken. Bovendien krijgt de club een boete van 15.000 euro. Algemeen directeur Wouter Gudde spreekt op de clubwebsite van 'een dieptepunt' voor .



FC Groningen kreeg het afgelopen seizoen vaker geldboetes en voorwaardelijke straffen voor het afsteken van vuurwerk in het stadion. De club was al een keer bestraft met een voorwaardelijke wedstrijd zonder een deel van het publiek. Nadat er tegen Ajax (0-1) opnieuw vuurwerk werd afgestoken, heeft de onafhankelijk aanklager besloten om de club te straffen. Vak F moet tegen FC Twente leeg blijven en alle seizoenkaarthouders van dat vak mogen het duel met de Tukkers niet bezoeken.



"Supporters met een seizoenkaart in Vak F riskeren bovendien een stadionverbod, indien zij de wedstrijd wel bezoeken. Wij realiseren ons terdege dat hiermee ook onschuldige fans worden gedupeerd, maar dienen de straf ten uitvoer te brengen", reageert Gudde. "Het betekent voor driehonderd supporters dat ze één thuiswedstrijd van hun club moeten missen. En dat is iets waar we allemaal heel erg van balen."



"Als we de straf van de aanklager niet ten uitvoer brengen, riskeren we opnieuw een boete en een zwaardere straf", vervolgt Gudde. "Dat we de steun van een deel van het publiek moeten missen, is een dieptepunt voor FC Groningen. De afkeurende reacties van het overgrote deel van ons thuispubliek toen het vuurwerk werd afgestoken op 20 april, was al een blijk van het feit dat de maat vol is en we willen na de thuiswedstrijd tegen FC Twente graag een dikke streep onder deze kwestie kunnen zetten."